OL - PSG : Laurent Blanc a vécu un cauchemar

Nombreux sont les mots pour définir la soirée compliquée vécue par l’Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain, dimanche soir, dans son Groupama Stadium. Balayés 4-1 à domicile, les Rhodaniens n’ont pas vraiment existé. Pour Laurent Blanc, menacé après cette nouvelle défaite et la place de lanterne rouge, il est difficile d’y voir du positif.

«Le début, voire tout le match, a été un cauchemar, dès la 3e minute. Quand un entraîneur n’a pas de résultat, il est en danger. Ce n’est pas avec le résultat du jour que je suis dans une meilleure situation. Je l’ai déjà dit. Oui, j’ai vu la banderole à mon encontre, mais les supporters ont raison d’être déçus du spectacle offert ce soir qui n’est pas bon. Car on n’a pas été assez présent dans le combat et on n’a pas fait mal à l’adversaire dans les deux surfaces. Quand on est dernier, c’est qu’il y a un problème et il faut le déterminer et on en discutera à partir de mercredi, après deux jours de repos. Il faudra dire la vérité». Les prochains jours vont être longs pour Laurent Blanc.