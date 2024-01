Rennes : Lucas Tousart dans la short list pour l’après-Matic

Le Stade Rennais va-t-il réussir à trouver un remplaçant à Nemanja Matic ? Alors que le milieu serbe patiente toujours en Bretagne en attendant de connaître son sort, ses dirigeants s’activent en coulisses pour trouver son successeur. Ce mardi soir, L’Équipe nous apprend que le SRFC creuse deux nouvelles pistes.

La suite après cette publicité

La première mène à un ancien pensionnaire de Ligue 1 : Lucas Tousart. À 26 ans, le joueur de l’Union Berlin vit en Allemagne depuis l’été 2020. Après trois saisons passées au Hertha, il a filé dans l’autre club de Berlin l’été dernier en échange d’un montant inférieur à 3 M€, alors que le Napoli le courtisait. Utilisé à sept reprises en Bundesliga, Tousart a l’avantage d’être bien connu par Florian Maurice en raison du passé lyonnais des deux hommes.

À lire

La Real Sociedad veut deux attaquants

Rennes multiplie les pistes

Le Français est également une option peu coûteuse. Ce qui n’est pas le cas de la deuxième piste évoquée par le quotidien : Artem Bondarenko. Âgé de 23 ans, le milieu appartient au Shakhtar Donetsk, club avec lequel il est lié jusqu’en 2028. Titulaire, l’Ukrainien est estimé à 10 M€ par ses dirigeants. De quoi refroidir les ardeurs rennaises ? Pas forcément.

La suite après cette publicité

Pour rappel, les Rouge et Noir multiplient les pistes difficiles pour tenter de remplacer Matic. Outre les noms évoqués ci-dessus, il convient de rappeler que les Bretons ont aussi flashé sur le Brestois Pierre Lees-Melou et le Rémois Azor Matusiwa. Deux joueurs respectivement évalués entre 10 M€ et 15 M€ par leur club respectif.