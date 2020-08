PSG : plus de peur que de mal pour Marquinhos

Après avoir remporté la Coupe de France la semaine passée, le Paris Saint-Germain a soulevé la Coupe de la Ligue BKT vendredi soir grâce à sa victoire aux tirs au but contre l'Olympique Lyonnais (0-0, 6-5 t.a.b.), au Stade de France. Mais tout n'a pas été rose côté parisien avec notamment quatre joueurs sortis sur blessure, dont Marquinhos.

Touché à la cuisse lors de la prolongation, le défenseur brésilien n'a pris aucun risque et a laissé sa place à Abdou Diallo à la 114e minute. Inquiétant avant le match contre l'Atalanta en Ligue des Champions ? Pas forcément. Selon les informations de RMC Sport, le joueur âgé de 26 ans a juste une alerte musculaire avec quelques crampes, d'où son remplacement. Et sa participation au quart de finale de C1 ne serait pas remise en cause.