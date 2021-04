Super League : le RB Leipzig s'oppose fermement au projet

La suite après cette publicité

Depuis l'officialisation du projet de Super League Européenne menée par 12 des plus gros clubs du Vieux Continent, dans la nuit de dimanche à lundi, la planète football s'affole. Si les plans des douze clubs frondeurs se précisent de plus en plus, en réponse à la réforme de la Ligue des Champions adoptée par l'UEFA ce lundi, les vives réactions d'opposition sont nombreuses à tous les niveaux. Ce lundi, le RB Leipzig, par la voix de son patron, Oliver Mintzlaff, a pris position et s'est déclaré ouvertement opposé à cette Super League Européenne.

«Nous sommes des défenseurs de la compétition sportive. Et la compétition sportive dans le football professionnel prévoit que vous vous battiez dans la ligue nationale pour obtenir une place au classement qui vous autorise à participer à une compétition internationale. Pour nous, il n'est absolument pas question de changer quoi que ce soit à ce sujet. Nous rejetons le projet de création d'une Super League», a lâché Oliver Mintzlaff dans des propos rapportés par Bild. Pour rappel, aucun club allemand ou français ne fait partie des fondateurs de cette Super League Européenne.