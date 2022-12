PSG : le groupe pour le déplacement à Lens

Quoi de mieux pour commencer l’année en beauté ? Dimanche soir, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader du championnat, se déplacera sur la pelouse du RC Lens, son dauphin au classement. Pour ce premier choc de la nouvelle année civile à venir et tenter de repousser un peu plus les Sang et Or, Christophe Galtier a fait appel à 20 joueurs.

Parmi les hommes convoqués par le coach parisien, on retrouve bien évidemment Kylian Mbappé, mais aussi Marco Verratti, Marquinhos, Sergio Ramos ou encore Hugo Ekitike. Les jeunes Ismaël Gharbi, Warren Zaïre-Emery, Ilyes Housni et El Chadaille Bitshiabu sont eux aussi bien présents. Neymar est suspendu alors que Lionel Messi n’a toujours pas repris le chemin de l’entraînement avec le Paris SG.

