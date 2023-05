Les 5 règles proposées par Therry Henry pour révolutionner le football

Le football et ses lois sont en évolution perpétuelle, mais Thierry Henry estime qu’il est encore possible d’optimiser ce progrès. Présent sur le plateau de la chaîne CBS mercredi, dont il est consultant, l’ancien international français a proposé cinq règles qui pourraient, selon lui, faire évoluer le football. Dans un premier temps, «Titi» a proposé de se montrer plus intransigeant avec les équipes faisant preuve d’antijeu, notamment en perdant du temps. Un coup-franc à une vingtaine de mètres, à l’image d’une pénalité au rugby, pourrait par exemple dissuader les équipes de s’en remettre à ce vise selon lui. Son deuxième point résidait en la possibilité d’accorder un point supplémentaire à une équipe lorsqu’elle inscrit trois buts dans la rencontre, peu importe son issue. L’idée serait de dynamiser le jeu sous la forme d’un bonus offensif.

La suite après cette publicité

Troisième point : offrir plus de transparence aux arbitres en leur permettant de parler devant la presse à l’issue des rencontres, et de pouvoir échanger sur ce qu’ils ont fait de bon, ou de moins bon. Une mesure déjà expérimentée en Ligue 1 cette saison. Henry a également incité à faire davantage preuve de prudence lors des transferts. Ce n’est pas vraiment une règle mais surtout un état d’esprit qu’il a ici relevé. Il juge que les cellules de recrutement des clubs devraient être en mesure d’identifier la capacité d’un joueur à s’adapter à un nouvel environnement, et ne pas le recruter uniquement pour ses performances. Enfin, la légende des Gunners a évoqué l’idée des «changements temporaires». Cela s’appliquerait notamment lors d’une situation où une équipe serait provisoirement réduite à 10, dans l’attente que son joueur blessé fasse son retour sur la pelouse. Une idée qui avait déjà été proposée par la Premier League à la FIFA, avant d’être finalement rejetée.

À lire

Manchester United tremble pour Marcus Rashford