Rennes : tout est bouclé pour Glen Kamara à Al-Shabab

Alors que le mercato hivernal refermera bientôt ses portes, les différents clubs s’activent pour se renforcer. Dans cette optique, le Stade Rennais multiplie les offensives après avoir recruté Seko Fofana, Brice Samba et bientôt Lilian Brassier pour ne citer qu’eux. Mais ce n’est pas tout. Si le board breton a également officialisé l’arrivée d’Habib Beye sur le banc, des départs sont aussi à prévoir dans la dernière ligne droite.

La suite après cette publicité

Milieu de 29 ans, Glen Kamara va ainsi voguer vers de nouveaux horizons. Selon nos dernières informations, l’international finlandais (65 sélections, 2 buts) va filer en Arabie saoudite et plus précisément du côté d’Al-Shabab. Tout est désormais bouclé et le droitier d’1m78 va être prêté avec option d’achat à la formation saoudienne. L’officialisation est désormais attendue.