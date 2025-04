Droits TV : le conseil de la LFP valide une rupture avec DAZN en fin de saison

Au-delà du quart de finale de Ligue des Champions entre le PSG et Aston Villa, le football français jouait un match encore plus décisif pour son avenir ce mardi 15 avril. En pleine crise, la Ligue de Football Professionnel et le diffuseur principal DAZN devait trouver un accord pour mettre fin au conflit judiciaire entamé en janvier. La plateforme britannique réclame un total de 573 millions d’euros «pour manquement observé » et « tromperie sur la marchandise» et attendait ainsi ce mardi pour participer au conseil d’administration de la LFP.

La suite après cette publicité

Détenteur de 8 des 9 matches de Ligue 1 par week-end pour 400 millions d’euros annuels jusqu’en 2029, DAZN a finalement versé à la LFP une partie de son échéance du mois de janvier (35 millions d’euros), qu’elle refusait à payer pour un manque de coopération de certains clubs et des conditions d’exploitation difficiles liées au piratage. Un contexte très compliqué pour les clubs. Mais après deux prolongations de la médiation, un médiateur mandaté par le tribunal de commerce de Paris avait fixé la date de ce mardi 15 avril pour parvenir à un accord.

DAZN pourrait déjà quitter la Ligue 1

Selon l’AFP, DAZN optait alors pour un accord pour un retrait à la fin de l’actuelle saison avec «des conditions à définir». La plate-forme souhaitait la poursuite du partenariat, en revoyant totalement le contrat avec l’exclusivité de la diffusion et une amélioration du produit. De son côté, la Ligue voulait que l’association entre les deux parties se poursuive pour deux saisons en repoussant d’un an la clause de sortie actuelle. Mais à la suite du conseil d’administration, précédé par un collège des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, la décision est tombée. D’après les indiscrétions de L’Équipe, l’expérience de DAZN avec la Ligue 1 va bien se terminer à l’issue de cette saison.

La suite après cette publicité

Les discussions entre les présidents des clubs de L1 réunis en collège ce mardi après-midi ont conclu une rupture avec la plateforme britannique. Les dirigeants de l’élite nourrissent désormais l’espoir de parvenir à une résolution en douceur avec son principal diffuseur, ce dernier devant encore faire face à deux obligations financières les 30 avril et 30 juin prochains, totalisant 140 M€. Cette propositio de rompre avec DAZN à la fin de la saison, sortie du collège, a été validée dans la foulée par le conseil d’administration de la LFP. DAZN doit donc valider une proposition financière avant 19h.