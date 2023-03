LdC : le PSG a travaillé les tirs au but

La suite après cette publicité

Le grand rendez-vous de la saison du PSG a lieu demain soir à l’Allianz Arena de Munich (21h). Battu 1-0 à l’aller au Parc des Princes par le Bayern, le club de la capitale n’aura pas d’autre choix que de s’imposer en Allemagne sous peine de prendre la porte dès les 8es de finale, comme l’an passé. D’après Le Parisien, les hommes de Christophe Galtier ne laissent rien au hasard et ont même travaillé les tirs au but.

L’entraîneur l’avait d’ailleurs assuré face à la presse ce week-end. «Il n’y a rien de hasardeux dans les matchs couperets, encore moins quand arrive la séance de pénaltys. (…) Si on doit en arriver là, il y aura des rappels faits à notre gardien.» Dans son histoire européenne, le PSG n’a connu qu’une seule séance de tirs au but. C’était en décembre 2001 en 16e de finale de Coupe UEFA pour une élimination contre les Glasgow Rangers suite aux échecs de Okocha, Heinze et Pochettino.

À lire

Oliver Kahn trouve un point commun au PSG et au Bayern

Pour le retour Bayern - PSG, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 100€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre et misez 100€ sur un doublé de Kylian Mbappe pour tenter de remporter 690 € (cote à 6,90, soumise à variation).

La suite après cette publicité

Suivez la Ligue des Champions sur RMC Sport. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.