Mbappé marabouté, une ancienne star des Bleus lâche une théorie !

Cela n’a pas pu vous échapper, Kylian Mbappé est au fond du trou. Son match catastrophique face à Liverpool avec notamment un penalty raté en est le parfait exemple. La suite d’une adaptation ratée du crack de Bondy qui n’est plus que l’ombre de lui-même, mais à écouter Emmanuel Petit, tout ceci est lié à une explication bien précise… à savoir le maraboutage.

Le champion du monde 1998 a développé un argumentaire bien ciselé sur le plateau de l’After Foot, et ceci dans le plus grand sérieux. « Moi, je pense qu’il a vraiment été marabouté. Moi, j’y crois à ces choses-là, vous, vous n’y croyez pas. Je le dis parce que je l’assume. J’y crois, il y a pas mal de choses dans lesquelles je crois. Les Occidentaux n’y croient pas, ce n’est pas dans leur culture, on est très cartésien. Moi j’y crois », a-t-il expliqué devant un Daniel Riolo médusé avant d’aller plus loin et d’expliquer par qui il avait été marabouté. « La réponse, tu l’as quand tu poses la question. Pogba ? Je ne sais pas tout le monde me dit ça », justifie-t-il avec aplomb. Une sortie lunaire qui ne devrait pas manquer de faire réagir…