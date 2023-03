Mercato : Javier Tebas prévient le Real Madrid

La suite après cette publicité

Depuis bientôt deux ans et l’apparition au grand public du projet de Super League, Javier Tebas est parti en croisade. Le président de LaLiga lutte de tout son poids pour que cette compétition ne voit jamais le jour, alors même que le Real Madrid et le FC Barcelone sont les principaux moteurs. À côté de ça, il doit défendre le championnat espagnol dont les deux grands d’Espagne sont les acteurs principaux. Un numéro d’équilibriste qu’il n’est pas toujours pas facile de jouer.

Lors d’un colloque organisé par le Financial Times, Tebas a de nouveau expliqué sa vision des choses. Il ne veut surtout pas que la Liga devienne comme la Premier League. «Peut-être que le Real Madrid peut dépenser autant qu’une équipe de Premier League, mais Barcelone ne le peut pas, et il ne faut pas que l’inflation augmente.» Il affirme également le Real des Galactiques ne lui manque pas. «Ça ne me manque pas et je ne le veux pas. Je ne veux pas que le Real Madrid achète ce qu’il veut facilement. Il faut s’adapter à la situation actuelle de l’industrie. Nous voulons une concurrence équilibrée.»

