Manchester City : 5 clubs bataillent pour Jack Grealish

Depuis quelques mois, Jack Grealish traverse une période difficile sur les terrains de football d’Angleterre et d’Europe. Moins en forme et moins en réussite, l’international anglais a été déclassé à Manchester City, où Savinho lui est notamment passé devant dans la hiérarchie des ailiers. Mais l’ancien joueur d’Aston Villa a pu compter sur le soutien de son club et de son entraîneur, Pep Guardiola. Au début du mois janvier, le technicien catalan a fait une longue sortie médiatique au sujet du footballeur âgé de 29 ans.

« Je me suis beaucoup battu pour lui, je me suis beaucoup battu pour qu’il soit ici. Et je sais qu’il peut le faire parce que je l’ai vu. J’ai vu son niveau et je veux qu’il le fasse à chaque entraînement et à chaque match. Sinon, y a-t-il quelqu’un dans cette salle qui pense que Savinho ne mérite pas de jouer ? Non, il le mérite. C’est pour cela que je le fais jouer, parce qu’il produit. C’est pourquoi il a joué. J’aimerais beaucoup jouer au football. J’étais un excellent joueur de football. Vous ne vous en souvenez pas, mais j’étais un joueur de football et j’aimerais jouer. Je ne peux pas. Si je ne suis pas performant, je ne peux pas.»

Grealish a 5 clubs à ses trousses

Des mots forts qui ont visiblement été entendus par le joueur acheté 110 M€ en 2021. Muet depuis un an face aux buts, il a retrouvé le chemin des filets le 11 janvier dernier lors de la victoire 8 à 0 lors du troisième tour de la FA Cup face à Salford. Une rencontre lors de laquelle il a également délivré 2 passes décisives. Au total, il a ainsi marqué 1 but et donné 4 assists en 21 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont 11 dans la peau d’un titulaire. Si le chemin est encore long pour retrouver une place dans le onze et son meilleur niveau, l’Anglais a fait un premier pas important en janvier avec ce but.

Un but qui peut servir de déclic. C’est ce que les Citizens souhaitent, eux qui ont vu le joueur en plein blues. Malgré sa baisse de forme, 5 écuries sont pourtant prêtes à l’accueillir cet hiver. The Sun révèle que Manchester United, Tottenham et Newcastle sont intéressés par lui en Premier League. À l’étranger, l’Inter et le Borussia Dortmund sont aussi sous le charme du joueur, dont la valeur marchande est estimée à 45 M€ selon le site spécialisé transfermarkt. Mais nul doute que les Skyblues demanderaient bien plus d’argent en cas de vente. Ce qui ne semble a priori pas dans leurs plans, ni dans ceux de Grealish pour le moment…