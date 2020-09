La Belgique dévoile son maillot extérieur pour l'Euro 2021

À deux jours de son premier match de la Ligue des nations 2020/2021 au Danemark, l'équipe nationale belge vient de dévoiler son nouveau maillot extérieur qu'elle étrennera notamment durant l'Euro 2021.

La suite après cette publicité

Alors que le contrat qui lie la fédération de football belge et Adidas vient d'être prolongé jusqu'en 2026, l'équipementier allemand a concocté une tenue simple basée sur son design Condivo, qui se distingue par les trois bandes présentes uniquement sur le haut des épaules et un col V au large contour.

On aperçoit aussi un imprimé sur la face et le dos du maillot, qui propose une légère nuance de gris sur un fond blanc cassé. Les trois bandes sur les épaules sont rouges tandis que l'on découvre deux bandes noires et rouges sur le bord des manches.

Un short blanc et des chaussettes blanches complètent cette nouvelle tenue extérieure des partenaires d'Eden Hazard, qui l'inaugureront dès ce samedi contre le Danemark.

La collection complète de la Belgique est à retrouver sur Foot.Fr