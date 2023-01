RC Lens - PSG : le sublime coup tactique des Sang et Or a éteint les Parisiens

La suite après cette publicité

L’année ne pouvait pas plus mal commencer pour le Paris Saint-Germain. En déplacement à Bollaert pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, le club de la capitale s’est logiquement incliné face au RC Lens (1-3). Une contre-performance synonyme de première défaite de la saison pour la troupe de Christophe Galtier, qui ne compte plus que quatre points d’avance sur les Sang et Or en tête du classement de notre championnat de France. Dans une enceinte survoltée dans le Nord, les champions de France en titre ont vécu une soirée extrêmement délicate, subissant la loi des Artésiens révoltés tout au long de la partie.

Les Parisiens impuissants face au coup de maître lensois

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach parisien a perdu la bataille tactique de ce choc dans l’Hexagone, se montrant incapable de répondre et de trouver des solutions face au rouleau compresseur mis en place par son homologue Franck Haise. Le technicien lensois a imposé un pressing tout terrain XXL ayant embêté les Rouge et Bleu tout au long de la partie, alors que le positionnement d’Alexis Claude-Maurice et de Florian Sotoca, dans les dos des milieux Marco Verratti et Fabian Ruiz, ont aussi gêné le collectif du PSG et limité les solutions sur le pré, tant dans la relance que dans la construction.

« Lens a été plus efficace que nous, a d’abord regretté Marquinhos au micro de Prime Video après la rencontre. Ça a été un match très intense, ouvert, il y a des situations des deux cotés. Ils ont été efficaces en première mi-temps surtout. […] Ils ont gagné des duels qui ont fait la différence. On a essayé de revenir au score, on a eu des occasions, mais on n’était pas efficaces comme eux. » Vitinha a de son côté reconnu la supériorité de son adversaire du soir, très à cheval sur les ballons envoyés au second poteau, où un Lensois avait souvent le luxe d’être seul.

Le pressing des Sang et Or a fait de sacrés dégâts

« Je dirais que Lens a fait un meilleur match que nous, ils méritent de gagner, a souligné le Portugais, toujours auprès du principal diffuseur de la L1. Nous devons revoir ce qu’on a fait, nous ne devons pas oublier ce match. On doit s’en rappeler et voir ce qu’on a fait de mal. Ça peut arriver. […] Nous avons eu un début de match difficile, avec une ambiance hostile. Nous avons pris le premier but et c’était compliqué derrière. Peut-être que c’est l’organisation sous pression qui nous a mis mal. Je pense que Lens mérite complètement, ils ont mieux joué que nous et l’ont mieux compris que nous. »

L’organisation dont parle Vitinha ici a eu son importance dans cette belle affiche, et elle a surtout eu le mérite de complètement déstabiliser le PSG. « J’ai eu du mal à reconnaître mon équipe. On a pris des buts sur leurs points forts, premièrement la transition et la profondeur, a justement pesté Christophe Galtier au micro de Prime Video. On avait travaillé leurs points forts, de faire attention à l’équilibre, à ce pressing. Malheureusement, on l’a subi, et ça amène des buts. » Et l’ancien coach du LOSC ou encore de l’OGC Nice d’insister sur les vagues subies par ses joueurs dans l’entrejeu.

Le milieu du PSG dépassé

« On devait régler le problème du milieu, on s’est laissé aspirer alors qu’il y avait des joueurs dans notre dos. Notre premier rideau a bien été fait quelques minutes, et au fil du match, on avait du mal à enchaîner les efforts et ça a créé du déséquilibre au milieu de terrain. On a cherché des relations, qui se font d’habitude, mais on n’a pas réussi à les recréer. On a aussi été battus dans le domaine athlétique, dans la conquête du ballon, beaucoup d’impact. C’était un match très engagé, mais à certains moments, on se retrouvait rapidement coupés en deux. »

Franck Haise, lui, avait forcément le sourire après ce coup de maître réussi par son Racing Club de Lens. « Je sais de quoi on est capables, a-t-il confié à Prime Video, avant de rappeler la puissance collective que dégage son groupe cette saison. Il fallait encore le faire face à Paris, dans la durée. Le faire, c’est très bien. On devait voir une différence sur la force collective, avec ceux qui commencent et qui finissent. C’est une de nos grandes forces, il faut que ça continue. »* Les Lensois ont en tout cas frappé un grand coup et envoyé un message très fort à la concurrence pour le reste de la saison en Ligue 1.