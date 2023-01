Intercity-Barça : les compositions officielles

Les 16es de finale de la Coupe du Roi se poursuivent avec l’entrée en lice du Barça, recordman de victoires dans la compétition (31). Les Catalans se déplacent à Alicante pour y défier Intercity (un match à suivre en direct sur FM, coup d’envoi 21h). Accroché en Liga par l’Espanyol (1-1) ce week-end dans le derby, le FC Barcelone s’attend à passer ce tour contre une équipe de D3 qui joue habituellement son équipe B en championnat.

Pour cette rencontre, Xavi a laissé au repos Lewandowski et Pedri et fait beaucoup tourner quelques jours avant le déplacement à l’Atlérico Madrid. Pena gardera la cage. Jordi Alba est le seul rescapé en défense du match face à l’Espanyol puisque Bellerin, Araujo et le Tricolore Koundé débutent. Au milieu, Busquets est accompagné de Kessié et Torre. Devant, le Français Dembélé est aussi titulaire avec Torres et Depay.

Les compositions officielles :

Intercity : Gaizka – Guillem, Bellotti, Vadik, Alvaro, Romero – Galvez, Mari, Pinan - Roigé, Solde.

FC Barcelone : Pena - Bellerín, Araujo, Koundé, Alba - Busquets, Kessié, Torre - Dembélé, Depay, Torres.