Shakhtar - Real Madrid : les compositions sont là

La cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions offre un match entre le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid. A domicile, le club ukrainien s'organise dans un 4-2-3-1 avec Anatoliy Trubin comme dernier rempart. Il est devancé par Dodô, Valeriy Bondar, Vitao et Mykola Matviyenko. Viktor Kovalenko et Taras Stepanenko composent le double pivot. Seul en pointe, Junior Moraes est soutenu par Tetê, Marlos et Taison.

De son côté, le Real Madrid opte pour un 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Lucas Vazquez, Raphaël Varane, Nacho Fernandez et Ferland Mendy se retrouvent en défense. Positionné en sentinelle, Luka Modric est épaulé dans l'entrejeu par Toni Kroos. Enfin, Marco Asensio, Martin Odegaard et Rodrygo Goes sont associés en attaque derrière Karim Benzema.

Les compositions :

Shakhtar Donetsk : Trubin - Dodô, Bondar, Vitao, Matviyenko - Stepanenko, Kovalenko - Tetê, Marlos, Taison - Moraes

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Varane, Nacho, Mendy - Modric, Kroos - Asensio, Odegaard, Rodrygo - Benzema