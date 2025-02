Barça : les regrets de Hansi Flick après le match fou contre l’Atlético

Le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid nous ont offert un match absolument dantesque ce mardi soir, en demi-finale aller de la Coupe du Roi. À Montjuïc, Blaugranas et Colchoneros se sont séparés sur l’incroyable score de 4-4, après être rentrés aux vestiaires sur le score de 3-2 en faveur des Catalans. Alors que tout sera encore possible lors de la deuxième manche, Hansi Flick était de passage en conférence de presse à l’issue de la partie.

Alors que ses joueurs avaient réalisé une entame catastrophique, encaissant deux buts en moins de dix minutes, le coach allemand a regretté que son équipe ait appuyé sur l’accélérateur seulement une fois le mal fait, notant également des lacunes défensives : « je suis déçu du résultat parce qu’en voyant comment nous avons joué après avoir encaissé deux buts… nous avons créé énormément d’occasions. Dans les dernières minutes, nous avons concédé trop d’opportunités. Ils sont une équipe très forte. Nous avons eu de grandes opportunités de gagner. Nous devrons discuter avec l’équipe des buts encaissés. J’espère que l’équipe pourra corriger les erreurs d’aujourd’hui. Je pense que l’équipe est jeune et qu’il y a encore de la marge pour s’améliorer. » Match retour prévu le 2 avril prochain, au Metropolitano de Madrid.