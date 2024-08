JO 2024, France-Egypte : Thierry Henry savoure la qualification

La France est assurée d’avoir, au moins, une médaille d’argent. Au terme de 120 minutes éprouvantes, l’équipe de France olympique est sorti du piège et s’est qualifiée en renversant l’Égypte grâce à un doublé de Mateta et un but libérateur d’Olise (3-1). Qualifiés pour la finale contre l’Espagne, les Bleuets vont maintenant s’offrir un match de luxe contre l’Espagne, au Parc des Princes.

La suite après cette publicité

«Depuis le premier jour, ce sont des fous. On verra si c’est argent ou si c’est or. On va aller chercher l’or, cela va être difficile contre l’Espagne. L’Égypte a joué le contre, mais on aurait pu mieux gérer et on se fait punir. Mais c’est une soirée extraordinaire, j’ai du mal à réaliser. Il faudra faire quelque chose contre l’Espagne, ils arrivent toujours à se retrouver en finale. Je savoure déjà ce soir, cela fait plaisir. Il ne faut pas s’enflammer, mais tout cela fait plaisir», a indiqué Thierry Henry, sur France 3.