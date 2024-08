Jeux Olympiques 2024 : la France renverse l’Égypte dans la douleur et rejoint l’Espagne en finale !

Une place pour la grande finale des Jeux Olympiques, tel était l’enjeu du duel opposant l’équipe de France à l’Égypte, ce lundi soir, au Groupama Stadium. Après la qualification arrachée de l’Espagne face au Maroc (2-1), les Bleuets se devaient donc de l’emporter pour rejoindre la Roja. Privé d’Enzo Milot et Manu Koné, suspendus, Thierry Henry optait pour un 4-3-1-2. Dans les buts, Guillaume Restes était une nouvelle fois aligné et protégé par un quatuor défensif composé de Sildillia, Badé, Lukeba et Truffert. Au milieu de terrain, Maghnes Akliouche accompagnait Andy Diouf et Joris Chotard. Enfin, sur le front de l’attaque, Michael Olise soutenait le duo Lacazette-Mateta. De son côté, la sélection égyptienne se présentait en 4-3-3. Soutenu par Mohamed Elneny, Ahmed Sayed Zizo, Ibrahim Adel, buteur lors des quarts de finale, et Ahmed Osama Faisal formaient le trio offensif.

Un premier acte trop brouillon…

Dans l’enceinte lyonnaise, les Tricolores vivaient un début de rencontre compliqué. Bousculés par les coéquipiers d’Omar Fayed, les Bleus se faisaient une première frayeur sur une frappe d’Adel (2e). Piqué par cette alerte, le pays hôte réagissait dans la foulée mais la reprise de volée du droit de Truffert était parfaitement détournée par le portier égyptien (6e). Intéressant lors de ces JO, le latéral rennais se signalait, une nouvelle fois, en déposant un centre sur la tête de Mateta mais ce dernier décroisait trop sa tentative (12e). Une rencontre ouverte où les deux formations se rendaient coup pour coup, à l’image de Zizo qui voyait sa frappe captée par Restes (14e). Après un premier quart d’heure animé, les Bleuets laissaient progressivement le cuir aux Égyptiens mais se signalaient encore sur le but adverse lorsqu’Olise envoyait une frappe tendue, juste à côté du but gardé par Abdalla Hussein (26e).

Bien en place défensivement, l’équipe de France subissait, malgré tout, les assauts égyptiens (8 tirs lors des 45 premières minutes) avant de se procurer la plus grosse occasion du premier acte… Après un corner frappé au second poteau, Badé voyait sa tête heurter le poteau. Dans la continuité de l’action, Lukeba tentait, de son côté, un geste acrobatique du pied gauche mais le ballon passait au-dessus de la cage adverse (40e). Accrochés à la pause et gênés par la justesse technique des Pharaons, les Bleuets, soutenus par le public français, repartaient cependant avec les mêmes intentions, aperçues en fin de première période et se montraient de plus en plus dangereux. Si Lacazette était enfin trouvé par ses partenaires, Olise faisait lui briller le dernier rempart égyptien (52e). Plus haut sur le terrain, le collectif tricolore manquait, malgré tout, de précision, à l’image de cette nouvelle frappe non cadrée de Lacazette (60e) et finissait par le payer très cher…

Mateta et Olise sauvent les Bleus du piège égyptien !

Dominés depuis le retour des vestiaires, les Égyptiens profitaient du laxisme défensif français pour ouvrir le score et climatiser l’antre de l’OL. Après un premier tir contré, Mahmoud Saber Abdelmohsen trompait Restes d’une puissante frappe du pied droit sous la barre (0-1, 62e). Dos au mur, les Bleuets se ruaient alors à l’attaque mais Mateta tombait sur un très grand Abdalla Hussein, impérial au moment de détourner la tête de l’attaquant de Crystal Palace (64e). Dans la foulée, Akliouche voyait sa tête contrée in extremis (65e) avant que Lacazette ne bute encore sur le gardien égyptien (66e). Asphyxiés, les Pharaons remerciaient encore leur dernier rempart sur une nouvelle tentative de Mateta (67e) avant d’être sauvées, à deux reprises, par les montants… Sur un coup franc, Lacazette, dans la surface de réparation, voyait sa reprise finir sur le poteau avant que la tête de Badé ne heurte la barre (75e). Maudits, les Bleuets continuaient de pousser alors que Doué faisait lui son entrée en jeu…

Dans le dernier quart d’heure, Olise revenait encore à la charge mais la frappe à ras de terre du nouveau joueur du Bayern Munich était, une fois de plus, captée (80e). La délivrance venait finalement de Mateta… Parfaitement servi après un superbe travail d’Olise, le numéro 14 tricolore crucifiait le gardien égyptien d’une frappe en force (1-1, 83e). Portés par cette égalisation tardive, les Bleuets insistaient et les vagues françaises se multipliaient sur le but égyptien. Au bout du temps additionnel, une situation litigieuse était tout proche de faire le bonheur de l’équipe de France. Suite à un corner tricolore, Badé, à la lutte avec Fayed, voyait sa tête contrée par la main du défenseur égyptien. Après plusieurs minutes d’attente, l’arbitre de la rencontre décidait de visionner les images de la VAR mais sanctionnait une poussette du joueur de Séville (90+10e). Les deux sélections filaient donc en prolongation pour se départager…

Dès l’entame de ces 30 minutes supplémentaires, un premier fait de jeu allait alors tourner en faveur des locaux. Pris par la vitesse de Doué sur un débordement éclair du Rennais, Fayed était sanctionné d’un second carton jaune, synonyme d’exclusion (92e). En infériorité numérique, l’Égypte subissait un peu plus les offensives tricolores. Intenable sur le front de l’attaque, Olise était d’ailleurs tout proche de redonner l’avantage aux siens sur une frappe croisée (95e) mais le héros de la soirée s’appelait bel et bien : Jean-Philippe Mateta. Sur un centre d’Olise, Sildillia remisait le ballon, de la tête, pour le buteur français qui concluait au près (2-1, 99e). Soulagé, Thierry Henry apportait, de son côté, du sang neuf avec l’entrée de Kalimuendo en lieu et place de Lacazette et les Bleus faisaient finalement le break. Omniprésent durant cette demi-finale, Olise parachevait la victoire des Bleuets d’une belle frappe du gauche (3-1, 108e). Portée par son numéro 7 et un Mateta décisif, l’équipe de France validait ainsi son billet pour la finale des JO 2024. Dernière étape avant l’or ? L’Espagne, vendredi prochain, dès 18 heures…