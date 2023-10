OGC Nice : la LFP sanctionne lourdement Youcef Atal

La suite de la carrière de Youcef Atal se jouait ce mercredi. En effet, l’affaire dans laquelle est impliqué le joueur de l’OGC Nice a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Alors que le conflit entre l’État d’Israël et le Hamas a repris de plus belle, le latéral arrivé sur la Côte d’Azur en 2018 s’était fendu d’un post, jugé comme antisémite, que ce dernier avait publié sur ses réseaux sociaux. Dans la foulée, le joueur de 27 ans avait d’ailleurs été suspendu «jusqu’à nouvel ordre» par la direction du club niçois.

«Nous tenons à souligner que la réputation et l’unité de l’OGC Nice résulte du comportement de l’ensemble de ses salariés, qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l’institution», avait notamment indiqué le Gym dans un communiqué officiel. Dans un deuxième temps, le parquet de Nice a décidé d’ouvrir une enquête préliminaire pour «apologie du terrorisme et provocation publique à la haine ou à la violence à raison d’une religion déterminée». Enfin, le Conseil national de l’éthique, de son côté, a saisi la commission de discipline LFP pour statuer sur l’avenir de Youcef Atal.

Youcef Atal suspendu 7 matches

Et un premier verdict est tombé ce mercredi. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, Youcef Atal a écopé d’une suspension de 7 matches pour son post. « Après saisine du Conseil National de l’Éthique de la FFF, la Commission de Discipline de la LFP prononce la sanction suivante : sept matchs de suspension ferme. La sanction prend effet à partir du mardi 31 octobre 2023 à 0h00 », indique la LFP. Il s’agit donc d’une peine assez lourde prononcée par la commission de discipline de la LFP envers le latéral de l’OGC Nice, même s’il pouvait craindre une suspension de plusieurs mois.

Mais ce n’est pas tout puisque le joueur encourt jusqu’à 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende puisque ses propos ont été tenus sur un réseau social et qu’ils sont donc accessibles au public via internet selon le droit français. Cette vidéo, à caractère antisémite, risque donc de coûter encore très cher à Youcef Atal. Après cette mauvaise nouvelle pour le joueur, mais aussi pour le club niçois, les joueurs de Francesco Farioli vont rapidement devoir relever la tête pour poursuivre sur leur belle lancée alors que l’OGC Nice est actuellement le dauphin de l’AS Monaco en Ligue 1 avant un déplacement à Clermont puis la réception du Stade Rennais la semaine prochaine. Un programme chargé qui se fera sans le Kabyle de 27 ans…