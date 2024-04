Real Madrid : Rodrygo a peur de Manchester City

Ce mardi, la Ligue des Champions est de retour pour des quarts de finale qui s’annoncent passionnants. Et parmi ses quatre grandes doubles confrontations, la joute entre le Real Madrid et Manchester City s’annonce la plus relevée entre les deux derniers vainqueurs de la coupe aux grandes oreilles. Et forcément, la crainte est présente des deux côtés. À Madrid, là où aura lieu la première manche ce mardi à 21h, certains se font du souci et Rodrygo et l’un d’entre eux. Dans un entretien accordé au Guardian, l’attaquant brésilien a confié qu’il pensait que City était la meilleure équipe du monde :

«C’était un adversaire que, pour être honnête, nous ne voulions pas affronter. Et ils pensent la même chose : ils ne voulaient pas jouer contre nous. C’est un match dont tout le monde s’attend à ce qu’il soit la finale, mais ce sera le cas maintenant. Ce sont les vainqueurs de la Ligue des Champions, ils sont champions du monde, aujourd’hui c’est la meilleure équipe du monde, donc nous avons un respect total pour eux.» Bourreau des Cityzens en demi-finale il y a deux ans, Rodrygo n’en reste pas moins lucide sur le niveau de l’équipe qu’il affrontera ce mardi.

