Vidéo : la pression monte sur Twitter avant la finale des Bleus !

Nous y sommes, aujourd'hui c'est la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La France affronte l'Argentine dans ce choc final. Laquelle de ces deux équipes va remporter la compétition la plus prestigieuse de toute la planète ? À quelques heures du coup d'envoi, la tension monte entre les deux nations sur Twitter. Les Argentins, revanchards du huitième de finale perdu en 2018, souhaitent que Messi remporte le seul trophée que la Pulga n'ait jamais remporté. De l'autre côté, dans l'Hexagone, les Français eux n'ont pas oublié le chant raciste des Sud-Américains envers Kylian Mbappé au début du mondial. La guerre est déclarée par la Twittosphère bleue, blanche, et rouge, ils sont bel et bien déjà prêts à en découdre.