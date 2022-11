Le chant raciste des Argentins contre la France et Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le Mondial approche ! Une sacrée fête du foot s'annonce, avec du spectacle sur la pelouse et aussi en dehors. Mais comme souvent, il y a aussi quelques dérives. Malheureusement, certains supporters argentins ont déjà commencé dans ce sens.

Dans des images diffusées par la télévision argentine, on peut voir un groupe de supporters entonner un chant clairement raciste contre les joueurs tricolores et contre Kylian Mbappé, faisant référence à l'origine africaine de certains joueurs des Bleus. Et sur les réseaux sociaux, la chanson a l'air de faire rire bien du monde...

« Ecoutez,

Propagez la rumeur,

Ils jouent en France mais viennent tous d'Angola

Que c'est beau, ils vont courir,

Ils aiment les travestis comme ce p#tain de Mbappé,

Sa mère est Nigériane,

Son père est Camerounais,

Mais sur le document,

Nationalité : française ».