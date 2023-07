Thiago Mendes rejoint Al-Rayyan et remercie l’OL

Recruté par l’OL contre 25 millions d’euros suite à une saison 2018-2019 de haute volée avec le LOSC, Thiago Mendes a quitté la capitale des Gaules ce vendredi pour rejoindre le Qatar. En effet, le milieu brésilien a été enrôlé pour deux saisons par le club d’Al-Rayyan qui a officialisé le transfert cet après-midi. En quatre saisons sous la tunique rhodanienne, l’aventure du joueur de 31 ans aura été pour le moins contrastée. Souvent pointé du doigt par les supporters pour ses nombreuses sautes de concentration et ses errements techniques, il a également été adulé par ces derniers à certains moments comme lorsqu’il avait été replacé en charnière centrale lors de la saison 2021-2022.

Finalement, à la fin de cette idylle, Thiago Mendes ne retient que le positif et a décidé de poster un message pour le moins touchant sur les réseaux sociaux : «Je n’ai pas de mots pour dire à quel point j’étais heureux dans cet endroit, à quel point je me sentais chez moi dans ce pays, et aujourd’hui je viens dire au revoir à cette maison avec le cœur lourd et le bagage plein de bons souvenirs. Merci beaucoup Lyon, tu es géant.» Son départ a d’ores et déjà été remplacé par le board lyonnais qui a misé sur Skelly Alvero et pourra également compter sur Renato Tapia, qui devrait arriver entre Rhône et Saône dans les prochains jours selon plusieurs sources.

