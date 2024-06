Portugal, FC Porto : Francisco, le fils de Sergio Conceição impressionne tout le monde

A Porto, Sérgio Conceição était le patron depuis plusieurs saisons. Arrivé en 2017 à la tête des Dragons après un passage réussi au FC Nantes, le technicien portugais a empilé les trophées avec le FC Porto. Trois championnats du Portugal, quatre coupes du Portugal, trois supercoupes du Portugal et une Coupe de la Ligue Portugaise, le bilan est solide pour celui qui aura passé 7 saisons à la tête du club portugais. Pour autant, l’aventure s’est terminée pour lui alors que ses rapports avec le nouveau président André Villa-Boas étaient très compliqués. Proche de l’Olympique de Marseille, il devrait prendre un autre départ. Pour son fils Chico, celui-ci a eu lieu l’année dernière.

Comme deux de ses frères, Rodrigo et Moisés, Francisco Conceição a fait ses classes avec le FC Porto jusqu’à avoir sa place en équipe première. Lancé dans le grand bain le 13 février 2021 contre Boavista, l’ailier droit va doucement devenir une option sur le banc des Dragons. Avec 3 buts et 4 offrandes malgré 757 minutes disputées en 33 matches lors de la saison 2021/2022, le jeune Francisco Conçeiçao montrait qu’il était une solution d’avenir pour le club portugais. Néanmoins, c’est là qu’il décidait de partir pour grandir un peu plus loin de son père. L’Ajax Amsterdam a alors sauté sur l’opportunité en déboursant 5 millions d’euros. Il avait toutefois la pression, car il succédait à Antony qui était parti pour 100 millions d’euros à Manchester United.

Un échec à l’Ajax puis un retour gagnant au FC Porto

À l’instar du Brésilien avec les Red Devils, Francisco Conceição a connu la difficulté avec 28 apparitions pour 1 but et 3 offrandes ainsi qu’un temps de jeu très faible. Parfois même redescendu en réserve au sein de l’équipe B, il avait surnagé avec 5 buts en 7 matches. Loin de voir sa carrière prendre un tournant idéal, le plus jeune des fils de Sergio Conceição avait pris l’option de rentrer au bercail l’été dernier. Un prêt qui a été probant et qui a permis à Francisco Conceição de montrer tout son talent. Remplaçant jusqu’en novembre, c’est grâce à un match solide contre le Vitoria Guimarães (2-1) où il marquera et délivrer une offrande qu’il commencera à s’installer dans l’équipe.

Devenu titulaire et incontournable tout au long de la saison, Francisco Conceição a conclu l’exercice sur les chapeaux de roues avec 8 buts et 8 passes décisives en 43 matches. De quoi convaincre le FC Porto de le conserver en déboursant 10 millions d’euros, le faisant signer pour 5 ans et en installant une clause libératoire de 60 millions d’euros. «Francisco Conceição continue de faire le bonheur des supporters de Porto. De retour au pays, après avoir marqué sept buts, délivré sept passes décisives et être devenu l’un des principaux acteurs du championnat, le FC Porto a activé l’option d’achat prévue dans le contrat de prêt du dernier international portugais qui sera joueur du club jusqu’à 2029», ont annoncé les Dragons dans un communiqué.

Des débuts XXL en sélection du Portugal

Épanoui au FC Porto, Francisco Conceição marche sur les traces de son père en tant que joueur également en sélection puisqu’il a fait ses grands débuts avec le Portugal le 26 mars dernier avec une entrée lors de la défaite 2-0 contre la Slovénie. Avant le rassemblement, il a admis que son père lui avait donné quelques conseils : «le premier conseil que mon père m’a donné, c’est de profiter de cette opportunité. Il sait très bien ce que c’est que d’être ici, il m’a dit de rester fidèle à moi-même, et d’apprécier le plus possible parce qu’il sait que je vis un rêve. C’est un rêve d’enfant d’être ici, d’atteindre ce niveau. Alors maintenant, je veux tout simplement profiter de cette opportunité, montrer mes qualités et apprendre le plus possible auprès de mes coéquipiers et de l’équipe technique.» Un rêve qui se poursuit cet été.

Sélectionné parmi les 26 Portugais qui feront l’Euro 2024, Francisco Conceição a pu jouer ce mardi soir contre la Finlande. Une titularisation parfaite pour l’ailier de 21 ans qui a tout d’abord obtenu un penalty transformé par Diogo Jota (45e +4) avant de délivrer des passes décisives pour Burno Fernandes (55e et 84e). De quoi recevoir les louanges de ce dernier sur RTP3 : «Francisco a fait un très bon match. C’est un joueur très vif. Sans ballon, il travaille beaucoup. La réaction à son raté en dit long. Il est bien placé. Vous pouvez voir qu’il était entraîné par son père, qui prête beaucoup d’attention à ces détails, il donne beaucoup à l’équipe. Nous voulons des joueurs qui peuvent nous donner différentes choses pour nous rendre plus complets.»

Pas perturbé par l’actualité de son père

Un sentiment de confiance au sein du groupe qui a aussi marqué le sélectionneur Roberto Martinez : «Francisco a justifié sa présence en sélection. C’est un joueur différent, qui joue le un contre un, qui provoque constamment. Et pour une équipe comme la nôtre, qui a la possession, qui contrôle le match, il nous apporte beaucoup. Chico a débuté aujourd’hui parce qu’il était très bon à l’entraînement et qu’il a montré qu’il allait bien émotionnellement parlant. C’est une fierté pour lui d’être en sélection et de disputer un Championnat d’Europe. J’ai vu en lui quelqu’un de concentré et très tranquille.» Si l’avenir de coach de son père anime l’actualité, Francisco Conceição semble bien le digérer et a d’ailleurs eu un joli hommage envers son père.

«Je parlerai en tant que fils, car notre histoire de Joueur/Entraîneur s’est terminée au FC Porto. […] Non seulement vous avez réussi, mais vous avez fait ce que personne n’avait jamais fait et êtes entré dans l’histoire du club que vous aimez. Vous avez laissé un héritage et personne ne l’effacera. En tant que fils, je suis aussi fier que le monde de tout ce que vous avez accompli et de voir tous vos rêves de Dragon se réaliser. Une chose dont je suis sûre, vos grands-parents, qui veillent sur vous, ne pourraient être plus fiers. Maintenant, va chercher tout ce que tu mérites. Et vous ne méritez rien de moins que le monde. Merci pour tout, je t’aime papa», a-t-il notamment déclaré. Sergio n’est pas le seul Conceição à marquer l’actualité.