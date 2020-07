Ça avance entre Rennes et Mohammed Salisu

La suite après cette publicité

Avec l'arrivée récente de Florian Maurice au Stade Rennais, le troisième de Ligue 1 compte bien réaliser un mercato ambitieux, avec les barrages de qualification pour la Ligue des Champions dans le viseur. Depuis quelques semaines, la direction du club breton s'active pour renforcer sa charnière centrale. Sa priorité se nomme Mohammed Salisu, le défenseur de Valladolid. Il y a quelques jours, Maurice assurait que la piste était toujours étudiée, malgré la présence notamment de Southampton dans le dossier.

Un accord a été trouvé entre Rennes et Valladolid sur l'indemnité de transfert mais les discussions coinçaient avec le défenseur ghanéen de 21 ans. Selon nos informations, le dossier a de nouveau avancé récemment et Rennes peut croire à un dénouement positif. En témoigne la non participation de Salisu au prochain match de Valladolid, prévu mardi contre Valence, officiellement pour cause de blessure. Après avoir échoué à récupérer Tanguy Kouassi, le Stade Rennais voudrait accueillir le nouveau défenseur tant souhaité.