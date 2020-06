Le PSG sonde aussi David Alaba

Le Paris SG apprécie décidément l'effectif du Bayern Munich. Lucas Hernandez (24 ans), qui nourrit des envies d'ailleurs après une première saison compliquée en Bavière, compte de nombreux partisans au sein du club de la capitale, même si, pour l'heure, aucune démarche concrète n'a été entamée.

Sky en Allemagne nous apprend ce lundi que les Rouge-et-Bleu ont récemment sondé l'entourage d'un autre pensionnaire de l'écurie munichoise pour faire part de leur intérêt pour David Alaba (27 ans).

Des discussions à venir entre le Bayern et Alaba

Sous contrat jusqu'en juin 2021, l'international autrichien (72 capes, 14 réalisations), milieu de terrain de formation, s'est révélé au poste de latéral gauche à ses débuts professionnels et étonne positivement cette saison dans une position inédite de défenseur central (26 matches en Bundesliga, 1 but).

A priori, le Bayern ne compte pas se séparer du natif de Vienne, comme l'expliquait le directeur sportif Hasan Salihamidzic il y a quelques jours. «Nous sommes très heureux de l'évolution de David cette saison. Il fait le patron de la défense et est devenu une personnalité », expliquait-il, évoquant des discussions concrètes à venir. «Nous avons eu quelques conversations et continuerons à nous parler, mais pour le moment, nous nous concentrons tous sur le côté sportif. (...) David sait ce qu'il a au Bayern et vice versa, bien sûr». Les données de l'équation sont posées.