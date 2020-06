Lucas Hernandez songe déjà à quitter le Bayern Munich

Arrivé il y a moins d’un an en provenance de l’Atletico de Madrid, Lucas Hernandez avait tout pour devenir la nouvelle coqueluche de l’Allianz Arena. Le champion du monde 2018, capable d’évoluer à gauche ou en position de défenseur central gauche, arrivait au Bayern contre un chèque de 80 M€, soit le plus gros transfert de l’histoire du club allemand. Mais une vilaine blessure à la cheville qui l’a éloigné des terrains pendant trois mois et l’éclosion du phénomène Alphonso Davies ont rapidement transformé le rêve Bayern d’Hernandez en véritable cauchemar. Au final depuis son arrivée, le n°21 n’a disputé que 16 matches dont seulement 7 en tant que titulaire.

Et ce n’est pas sa dernière performance avec le club munichois face au Borussia Monchengladbach où il n’a remporté que 17 % de ses duels pour son retour en tant que titulaire qui risque de changer la donne. En dedans, coupable de nombreuses erreurs, il a cédé sa place au véloce et impressionnant jeune canadien Alphonso Davies (19 ans) et la différence s’est fait immédiatement sentir. Rarement, on a vu Lucas Hernandez aussi à côté de ses crampons. Il faut dire qu’en coulisse l’adaptation à l’Allemagne et à la ville de Munich est difficile, et ce, en dépit de la présence de plusieurs joueurs français dans l’équipe du Bayern (Coman, Cuisance, Tolisso ou encore Pavard).

Des difficultés à s’adapter à son nouvel environnement

Selon nos informations, sa femme peine à s’acclimater à sa nouvelle vie et regrette la douceur de la vie madrilène. Cette dernière souhaiterait même déjà quitter l’Allemagne. Une situation compliquée qui s’ajoute aux critiques qui commencent à pleuvoir sur le compte du Marseillais comme celle acide de Lothar Matthaus au micro de la Sky : « Je ne pense pas que Lucas Hernandez réussira dans ce club. Hansi Flick dispose de meilleurs éléments que lui au même poste. » S’il est encore prématuré de parler d’un départ, Lucas Hernandez commence à y songer très fortement.

Le PSG, qui est clairement intéressé par les services de l’ancien Colchonero, n’a pas commencé la moindre démarche. Mais cette approche informelle a été très bien reçue par le joueur qui ne dirait pas non à une expérience à Paris, d'autant qu'il a demandé à Kinglsey Coman quelques renseignements sur l'environnement parisien. Un retour en Espagne n’est pas non plus à exclure, mais pour le moment, peu de clubs ont la latitude financière pour espérer rapatrier l’international tricolore. Le club de la capitale, qui cherche bien un défenseur central malgré ce qui a pu être dit récemment et encore plus si Tanguy Kouassi part, s’est d’ailleurs vu proposer récemment plusieurs joueurs et pourrait donc profiter de cette situation pour passer à l’offensive.