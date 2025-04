Les annonces ambitieuses du propriétaire de l’AS Saint-Étienne… même en cas de descente en Ligue 2

Pour son grand retour en Ligue 1 après deux saisons passées à l’étage inférieur, Saint-Étienne vit une saison compliquée. Reboosté par son rachat par Kilmer Sports Ventures le 3 juin 2024, le club forézien retrouvait l’élite avec un budget revu à la hausse (passé de 30 à 60 M€) et des ambitions. La signature de la recrue la plus chère de l’histoire du club, le Belge Lucas Stassin, en échange de 10 M€ en était la preuve. Malheureusement pour les Verts, un retour en L2 reste le scénario le plus probable d’ici la fin de la saison.

Dix-septième du classement de L1, l’ASSE est revenue à trois points du barragiste havrais après sa victoire dans le derby face à l’OL (2-0). Cependant, les incidents ayant provoqué l’interruption du match (jet de projectiles sur l’arbitre assistant) pourraient bien valoir un retrait de points aux Stéphanois. Un scénario qui, s’il se confirme, serait un véritable coup dur dans leur bataille pour le maintien. Mais pas la fin de l’ambitieux projet de Kilmer Sports Ventures.

La patience avant tout

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le milliardaire canadien, propriétaire de l’ASSE, Larry Tanenbaum a confirmé qu’une descente en Ligue 2 ne serait pas accompagnée d’une réduction des dépenses. « Ce serait un revers, mais cela ne changerait rien à notre projet. Il ne s’agit pas d’un investissement sur un an, mais de bâtir une génération capable de se battre pour des titres. Ce que nous devons faire, c’est continuer à construire, à planifier pour l’avenir. Que cela demande plus d’argent ou plus de temps, cela fait partie de notre plan. »

Le boss des Verts a même juré qu’il était prêt à sortir le chéquier si son président (Ivan Gazidis) et ses vice-présidents (Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld) lui demandent des renforts. « C’est à ces trois hommes de me dire ce qu’il faut faire pour construire une grande équipe. Et nous sommes parfaitement alignés sur notre ambition. Je leur donnerai donc toutes les ressources dont ils ont besoin », a-t-il confié avant de conclure en affirmant vouloir refaire de l’ASSE un club européen, sans brûler les étapes. « Nous sommes patients. La patience est une qualité indispensable dans ce monde, mais elle n’est rien sans ambition. » Patience donc.