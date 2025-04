L’ASSE se dirige vers un retrait de points

Deux jours après les graves incidents survenus lors du derby entre Saint-Étienne et Lyon, le monde du football français est désormais suspendu aux lèvres de la commission de discipline, attendant qu’elle rende son verdict. Et du côté de l’ASSE, on craint le pire, à raison. Si la commission devrait mettre le dossier en instruction, repoussant le verdict au début du mois de mai, les précédents ne donnent pas trop de motifs d’espoir aux dirigeants des Verts.

En effet, Lyon et Montpellier avaient déjà été confrontés à cette situation à l’époque face à Marseille et Clermont, et avaient tous deux subi un retrait de points au classement. Pour Saint-Étienne, lancé dans la course au maintien, chaque point compte, et un seul point en moins pourrait les faire basculer en Ligue 2. La commission statuera également sur l’utilisation de fumigènes en marge de la rencontre.