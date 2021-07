PSG : ça discute toujours pour Kalidou Koulibaly

C'est une information qui peut surprendre au regard du recrutement de Sergio Ramos, mais le Paris Saint-Germain continue bel et bien de discuter avec les représentants de Kalidou Koulibaly selon nos informations. Le défenseur sénégalais a déjà été lié à plusieurs reprises au club de la capitale par le passé. Cela n'a jamais abouti, mais le contact existe toujours. Des contacts récents ont encore eu lieu.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec Naples, le défenseur central âgé de 30 ans pourrait-il accentuer encore un peu plus l'énorme concurrence qui règne dans ce secteur à Paris (Marquinhos, Kimpembe, Ramos et à un degré moindre Kehrer et Diallo) ? Cela pourrait accréditer la thèse d'une future défense à 3 (qui n'a pas été essayée pour l'instant en match de préparation) et de la volonté de vendre un ou plusieurs éléments dans cette catégorie de l'effectif.