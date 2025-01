Premier League : Arsenal passe deuxième après sa victoire face à Tottenham

Le message est envoyé jusqu’à l’autre côté de l’Angleterre dans la course au titre. Après l’échec de Liverpool à Nottingham Forrest hier soir (1-1), les Gunners avaient l’opportunité de refaire une partie de leur retard sur l’actuel leader de Premier League. Pour ce derby, Arteta avait d’ailleurs aligné une équipe quasi type, malgré la présence de Raheem Sterling à la place de Gabriel Martinelli sur le front de l’attaque, pour également tenter d’endiguer la mauvaise série de quatre rencontres consécutives. En face, Ange Postecoglou continue de composer avec une pluie de blessure, avec notamment les jeunes Archie Gray et Lucas Bergvall reconduits dans le onze de départ. Très vite, la rencontre se métamorphose en attaque défense, les Gunners monopolisant le ballon et butant sur un très solide Archie Gray, encore repositionné en défense centrale pour pallier l’absence de Micky Van de Ven.

La suite après cette publicité

Mais contre toute attente, ce sont les Spurs qui ouvrent le score par l’intermédiaire d’Heung-Min Son (0-1, 25e), d’une reprise de volée déviée après un corner mal repoussé. Les coéquipiers de Martin Odegaard vont insister dans le couloir de Leandro Trossard, très sollicité dans son duel face à Pedro Porro. C’est finalement sur un corner obtenu par le Belge que Dominic Solanke va marquer contre son camp, pressé par Gabriel (1-1, 40e). Un but qui va faire craquer l’arrière garde des Spurs, qui pliera une nouvelle fois quatre minutes plus tard sur une contre-attaque éclair d’Arsenal, conclue par l’excellent Leandro Trossard d’une frappe croisée sur laquelle le portier des Spurs n’est pas exempt de tout reproche (2-1, 44e).

Tottenham totalement muselé

En seconde période, Arsenal va maintenir son intensité, étouffant totalement le milieu de terrain des Spurs. Avec plus de 60% de possession, les coéquipiers de Kai Havertz ont privé Tottenham de ballon, se créant plusieurs opportunités notamment par l’intermédiaire de Raheem Sterling, inspiré dans ses courses mais souvent trop imprécis dans le dernier geste. Avec les blessures de Gabriel Jesus et Bukayo Saka, on a senti au fil de la rencontre que l’efficacité était le problème d’Arsenal, mais l’inspiration des Trossard, Havertz et autres Odegaard a continué à faire très mal à l’arrière garde de Tottenham.

La suite après cette publicité

Si les occasions vont se multiplier, avec entre autre une superbe frappe de Martin Odegaard venue frôler le poteau gauche de Kinsky, les Gunners ne vont jamais aggraver le score, mais ne seront également pas plus mis en danger par les coéquipiers de Son jusqu’à la 90e minute, et une frappe sèche de Pedro Porro venue mourir sur le poteau gauche de Raya. Avec ce succès, Arsenal revient à quatre points de Liverpool, mais les hommes de Mikel Arteta ont joué un match de plus que les Reds. Pour Tottenham, la crise continue, les Spurs s’enlisant dans le bas du tableau et ne comptant plus que huit points d’avance sur la zone de relégation.