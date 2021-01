OM : la phrase de Bernard Tapie qui relance l'espoir d'une vente chez les supporters

La #TeamOM est toujours prête à enflammer Twitter lorsqu’on parle d’une possible vente de l’Olympique de Marseille. Déjà très à l’affût cet été au moment où Mourad Boudjellal avait annoncé être porteur d’une offre de rachat, elle s’est réveillée hier soir après plusieurs semaines de calme. Dans la soirée, une vidéo de l’ancien président phocéen Bernard Tapie a été postée sur Twitter par le compte «OM Nation Lausanne», où il donne de ses nouvelles et délivre un message d’espoir aux supporters olympiens.

«C’est vrai qu’en ce moment avec l’OM on a un peu de difficultés, mais j’ai un petit son qui me dit que ça va bientôt changer», a déclaré l’ancien entrepreneur de 78 ans. Mais alors de quoi parlait-il ? Une possible vente ? Un changement au sein de la direction, tant décriée ces derniers temps ? Impossible d’en savoir plus pour le moment.