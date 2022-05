Real Madrid : Thibaut Courtois, les poings de la victoire

La suite après cette publicité

Terminé le "seum". Hier soir, c'est un Thibaut Courtois heureux et euphorique qui s'est présenté face aux médias après la qualification miraculeuse du Real Madrid face à Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions (3-1). «C'est plus dingue (que les qualifications contre le Paris SG et Chelsea) car ça a duré jusqu'au dernier moment, jusqu'à la 90e et la 92e minute...» Et pourtant, sans un grand Courtois, les espoirs des Merengues auraient pu être réduits à néant bien avant.

Battu par Riyad Mahrez (73e), face auquel il n'a rien pu faire, le Belge a permis à son équipe de rester en vie en multipliant les parades et les arrêts décisifs, lui qui a été sollicité de nombreuses fois. Il a repoussé la tentative de Bernardo Silva (20e) avant de bien se détendre sur la volée de Phil Foden (39e) ou encore de sortir du pied un tir croisé de Jack Grealish (88e) ou de dévier la tête de Foden (105e). Au total, le Diable Rouge a réalisé 8 arrêts selon La Dernière heure.

Courtois, meilleur gardien du monde ?

Le média belge lui a d'ailleurs rendu hommage pour son match XXL. «Le Real Madrid doit sa remontada express à deux hommes: merci Rodrygo, merci Courtois ! (...) Souvent, quand un miracle se produit au Stade Santiago-Bernabéu, Thibaut Courtois et Karim Benzema ne sont pas loin. Le premier a réalisé pas moins de huit arrêts». Élu homme du match par l'UEFA, Courtois, auquel la Rédaction FM a donné la note de 7, a été encensé.

AS a écrit à son sujet : «il a passé le match à faire des miracles, même si le but sur son premier poteau a entaché sa performance. Il a été vital pour maintenir le navire à flot. Encore une fois, au niveau du meilleur gardien du monde». Essentiel dans la conquête du titre en Liga et précieux en C1, le gardien numéro un madrilène réalise une belle saison (47 titularisations en 50 matches toutes compétitions confondues) avec 17 cleen sheets au compteur.

Le Belge hallucine

Il a toutefois encaissé de nombreux buts, notamment 11 lors des matches à élimination directe en Ligue des Champions (2 contre Paris, 4 contre Chelsea et 5 contre City). Pas toujours aidé par sa défense, même si Ferland Mendy a sauvé la balle du 2-0 hier, l'ancien de l'Atlético a fait des miracles face à City. Une soirée qu'il n'est pas près d'oublier. «Je crois que même à 1-0, on n'était pas très bien jusqu'à la 89e minute. Ils ont encore deux occasions, l'une que Ferland (Mendy) sauve sur la ligne, l'autre que je sauve du pied. Et d'un coup, l'égalisation arrive et on voit qu'ils ont peur».

Il poursuit : «je ne peux pas l'expliquer, c'est incroyable. Quand il y a 1-1 et que l'arbitre ajoute six minutes, tu sais que tout est possible. En prolongation, on savait qu'on était mieux qu'eux. Tout le monde a tout donné, on savait qu'on pouvait gagner ce match. C'est incroyable. Déjà, être champion d'Espagne avec Madrid samedi et maintenant, vivre ça... C'est pour ça qu'on est joueur de foot. On rêve de clubs comme ça pour vivre des moments comme ça». Courtois a d'ailleurs prolongé la fête hors du Santiago Bernabéu, où sa voiture a été encerclée par des fans chantant à sa gloire et celle du Real Madrid. Pour finir en beauté, il ne lui reste plus qu'à terminer le boulot à Paris le 28 mai prochain face aux Reds. Encore une fois, Madrid aura besoin de ses poings en or.