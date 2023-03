L’étonnante reconversion de Guillaume Hoarau

La suite après cette publicité

Après avoir stoppé sa carrière professionnelle l’été dernier, Guillaume Hoarau a décidé de retourner aux sources. L’ancien buteur du PSG s’est installé à La Réunion, où il travaille actuellement dans une mairie. Son objectif dans le futur est d’ouvrir une académie de football. L’attaquant français s’est confié sur sa nouvelle situation dans une interview accordée au Parisien.

« Là, je bosse dans une petite mairie, L’Étang-Salé, où je suis directeur des sports et où je côtoie des gens normaux. Mon boulot est de redynamiser l’aspect sportif de la ville. Les gens commencent à me percevoir différemment, car ils voient que je suis toujours à l’heure au bureau. Je sais bien que, pour beaucoup, le footballeur, quand il arrête, il est plein d’argent et profite. Moi, je sais que l’argent ne fait pas tout. Il me faut le contact avec les vrais gens. De ce que j’appelle, avec beaucoup de respect, le peuple. (…) Pour mon académie de football, j’essaie de monter une équipe, car je ne veux pas être tout seul. Cela me motive.» Un nouveau défi pour l’ancien attaquant.

