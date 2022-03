Club de Bruges : Andreas Skov Olsen, la dynamite danoise qui explose tout en Belgique

La suite après cette publicité

Ces dernières années, le club danois du FC Nordsjælland s'est offert une belle réputation en révélant de nombreux talents. On peut penser à l'ancien espoir turc Emre Mor (ex Borussia Dortmund) qui enchaîne les prêts décevants, aux talentueux Ghanéens Mohammed Kudus (Ajax) et Kamaldeen Sulemana (Stade Rennais), mais aussi au Slovaque Stanislav Lobotka (Napoli). La formation de pépites danoises est aussi très intéressante puisque la révélation du dernier Euro Mikkel Damsgaard (Sampdoria) y a fait ses gammes. Révélé lors de la saison 2018/2019, Andreas Skov Olsen a vite mis tout le monde d'accord au pays. Avec 26 buts et 6 offrandes en 44 matches, l'ailier droit se retrouvait dans le viseur de diverses formations comme le FC Barcelone, le Bayern Munich, la Real Sociedad, la Sampdoria, la Fiorentina mais aussi des clubs français comme l'Olympique Lyonnais et Lille. Finalement, il faisait le choix de la prudence en misant sur un club moins huppé : Bologne.

Une décision intelligente, mais qui n'a pas été récompensée en conséquence. Bloqué notamment par l'international italien Riccardo Orsolini dans son couloir droit, il n'a jamais su s'affirmer totalement dans ce passage italien. Après 71 matches (3 buts et 5 offrandes), il rejoignait finalement la formation belge du Club de Bruges cet hiver. Un club qui avait déjà tenté de le recruter lors de l'été 2019. Dans une équipe bien plus dominante dans le jeu et où il peut davantage faire valoir ses qualités d'ailier, Andreas Skov Olsen a été repositionné piston droit. L'international danois (15 capes, 6 buts et 5 offrandes) qui commence à être titulaire en sélection ne pouvait pas rêver meilleur terrain de jeu que la Jupiler Pro League. Alfred Schreuder, qui voulait un vrai joueur de côté pour son 3-5-2, a vite fait entrer Andreas Skov Olsen dans son équipe. Après une entrée lors de la défaite 2-1 contre La Gantoise début février, il n'a plus quitté le onze et son équipe vient d'enchaîner quatre beaux succès en championnat.

Décisif toutes les 47 minutes

Passeur contre cette même équipe de La Gantoise en Coupe début février pour son premier match (victoire 1-0), il a connu sa première titularisation contre Charleroi le 13 février dernier. Un match où il a fait de terribles ravages dans son couloir tout en distribuant une offrande pour Mats Rits lors d'une victoire 2-0. À l'issue de la rencontre, il restait néanmoins sur sa faim : «c'était important de montrer que nous pouvions jouer en tant qu'équipe. C'est une excellente soirée pour offrir trois points à nos supporters. J'aurais pu marquer, une ou plusieurs fois, mais malheureusement je n'ai pas eu de réussite. Le gardien a aussi fait de beaux arrêts. Ce sera pour la prochaine fois.» Techniquement, il n'a pas eu raison car lors du match suivant gagné contre Eupen (3-1), il a délivré une offrande, mais n'a pas marqué. Rien de très grave puisqu'il a accéléré la cadence contre Antwerp (4-1) avec un but et une passe décisive avant de livrer un festival contre Seraing. Lors d'une victoire 5-0, il a marqué trois buts et délivré une offrande pour Bas Dost.

Si bien qu'il est décisif toutes les 47 minutes en championnat avec déjà 4 buts et 4 passes décisives en 5 rencontres. Un incroyable bilan, que son coach Alfred Schreuder ne peut que valoriser : «Andreas est vraiment vite devenu important pour le Club de Bruges. Il est toujours disponible en possession de balle, sait trouver les espaces, a de la qualité avec le ballon. Je suis content de ce que j'ai vu. Il pourrait encore améliorer ses un contre un, mais il est vraiment dans le bon rythme. Marquer et donner des passes décisives, c'est important pour lui, pour sa confiance.» Permettant au Club de Bruges de rester à sept points du leader, l'étonnante Union Saint-Gilloise, Andreas Skov Olsen a soigné ses débuts dans le plat pays. Visant une place dans le groupe danois pour la Coupe du monde 2022, l'ailier droit est en train de faire oublier son échec italien pour mieux rebondir dans un championnat qui met ses qualités en valeur. À lui de maintenir un haut niveau de performance et les gros clubs devraient revenir à la charge comme quand il portait le maillot de Nordsjælland.