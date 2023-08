Ligue 1 : le PSG tombe sur un mur face à Lorient

Champion de France la saison dernière malgré un exercice 2022/2023 très mitigé, le Paris Saint-Germain recevait le FC Lorient au Parc des Princes pour la reprise de la Ligue 1. Pour cette première journée ô combien importante pour lancer cette nouvelle saison, Luis Enrique comptait sur plusieurs recrues, arrivées comme lui lors de ce mercato estival. Outre Lucas Hernandez, positionné sur le flanc gauche de la défense parisienne, et Milan Skriniar en défense centrale, le technicien espagnol faisait confiance à Marco Asensio et Kang-In Lee pour combiner avec Gonçalo Ramos en attaque.

Après une tournée au Japon très décevante avec notamment un nul et deux défaites, les Rouge et Bleu commençaient la rencontre pied au plancher et mettaient une pression considérable sur la défense lorientaise. Le match se jouait alors seulement dans la partie de terrain des Merlus. Après une réception haute et une bonne combinaison devant la surface adverse, Gonçalo Ramos décochait la première frappe de cette soirée mais tombait sur un grand Yvon Mvogo.

Une possession stérile

Finalement la plus grosse occasion était lorientaise par l’intermédiaire de Laurent Abergel qui trouvait le poteau de Gianluigi Donnarumma. Au retour des vestiaires, la rencontre s’emballait légèrement grâce au réveil des joueurs de Régis Le Bris. Malgré un plus beau combat sur le pré, les occasions continuaient de se faire rare. Alors que Lucas Hernandez était à deux doigts d’offrir un pénalty à ses adversaires après une belle percée de Romain Faivre, Fabian Ruiz profitait d’un bon travail de Marco Asensio pour tirer en force et faire briller, une nouvelle fois, Yvon Mvogo.

Juste avant le coup de sifflet final, Danilo sauvait un bon ballon de Romain Faivre tandis que Carlos Soler se mettait sur son pied droit pour placer un tir soudain et puissant. Si le ballon tournait bien, le portier lorientais devait s’y prendre à deux fois pour attraper la balle et éviter l’ouverture du score. Au bout du temps additionnel, Manuel Ugarte, qui réalisait un très bon match dans l’entrejeu, venait placer une frappe également qui passait de peu à côté des cages adverses. Le Paris Saint-Germain et le FC Lorient se quittent donc sur un score nul et vierge assez logique.