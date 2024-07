Euro 2024 : le Portugal affrontera la France en quarts de finale

Quelques heures après la qualification poussive de l’équipe de France face à la Belgique (1-0), il fallait désormais savoir qui du Portugal ou de la Slovénie allait affronter les Bleus en quarts de finale ce vendredi à 21h. Auteure d’une phase de groupes honnête malgré un revers inquiétant face à la Géorgie malgré l’équipe bis alignée par Roberto Martinez, la Seleção das Quinas devait se méfier face à une équipe slovène impressionnante de solidité depuis le début du tournoi. Pour éviter le piège, le sélectionneur portugais décidait d’aligner son onze type. Forcément, encore muet depuis le début du tournoi, Cristiano Ronaldo était encore aligné à la pointe de l’attaque. Prenant directement l’ascendant sur la rencontre, les Portugais ont imprimé leur rythme et se sont rapprochés petit à petit des buts de Jan Oblak. Sur un centre dangereux de Bernardo Silva, CR7 et Bruno Fernandes n’étaient pas loin de reprendre l’offrande de l’ancien Monégasque (13e). Disposant d’une possession de balle largement à leur avantage (76%), les coéquipiers de Nuno Mendes ont continué à accélérer mais aucune occasion franche n’a été à mettre à leur actif pendant de longues minutes face à une défense slovène très regroupée. L’une de leurs meilleures occasions est venue d’un coup-franc surpuissant de Cristiano Ronaldo. Le ballon du quintuple Ballon d’Or a tutoyé la barre transversale (33e). Toujours aussi menaçant aux abords de la surface slovène, le Portugal a continué de croire à une ouverture du score avant la pause, mais le poteau a empêché Palhinha d’inscrire son premier but dans cet Euro (45+1e). À la pause, le Portugal avait besoin d’en montrer plus pour prendre un avantage mérité dans cette rencontre. La Slovénie n’a pas fait assez et devait ce score vierge à une solidité défensive appréciable.

Au retour des vestiaires, le rapport de force ne s’est pas inversé. Toujours aussi déterminée à ouvrir le score, la sélection portugaise a poussé mais Bernardo Silva n’a pas cadré sa tentative (46e). Bien contenu par Pepe jusque-là, Benjamin Sesko s’est montré à travers quelques contre-attaques avant d’être finalement rattrapé par la patrouille. De l’autre côté, le Portugal n’a pas perdu le nord et à chercher à ouvrir le score encore et toujours. Pourtant décidé à débloquer son compteur dans ce tournoi, Cristiano Ronaldo s’est encore heurté à un Jan Oblak impeccable sur sa ligne (53e). Sesko, décidément la seule menace slovène dans ce match, répondait avec un rush solitaire impressionnant. Prenant de vitesse Pepe dans un premier temps, l’attaquant du RB Leipzig croisait trop sa frappe suite au retour décisif du défenseur de 41 ans. Malgré un João Cancelo très remuant et qui a fait des misères à la défense adverse, le Portugal n’a pas trouvé les ressources techniques pour aller chercher cet avantage au score. Servi par un Diogo Jota, également à la récupération, Cristiano Ronaldo a encore eu une très belle opportunité en fin de rencontre (88e) mais sa frappe était trop axiale avec un pied d’appui trop éloigné au moment du tir. Incapable de forcer le verrou slovène, le Portugal a dû aller en prolongations pour faire la différence. Toujours aussi volontaire et décidée à prendre enfin l’avantage, la bande à Roberto Martinez s’est encore heurtée à des Slovènes accrocheurs. Pire encore, le destin n’a pas été de leur côté. Bénéficiant d’un penalty juste avant la mi-temps des prolongations sur un déboulé de Diogo Jota, Cristiano Ronaldo avait alors l’opportunité de mettre fin au calvaire portugais. Finalement, malgré une tentative loin d’être ratée et puissante, la légende du Real Madrid a vu Jan Oblak repousser sa tentative. S’effondrant en larmes, le buteur d’Al-Nassr a eu du mal à se remettre dedans mentalement et malgré les nombreuses tentatives de ses coéquipiers, le Portugal a été amené aux tirs au but par leurs adversaires tenaces du soir. Et c’est alors que le show Diogo Costa a débuté. Arrêtant les trois tentatives slovènes, il a grandement contribué à la qualification de son pays. CR7, abattu, a également converti sa tentative en s’élançant en premier et en s’excusant auprès du peuple portugais présent en tribunes. Avec cette qualification poussive, le Portugal affrontera l’équipe de France ce vendredi à 18h en quarts de finale. De son côté, la Slovanie, qui n’a pas démérité, sort par la grande porte.