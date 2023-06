Ligue 1 : l’équipe type de la rédaction FM

La suite après cette publicité

La saison de Ligue 1 a refermé ses portes hier soir avec un nouveau titre de champion de France pour le PSG. Une semaine après les trophées UNFP et des votes des joueurs professionnels pour désigner l’équipe type de cet exercice 2022/2023, c’est au tour de notre rédaction de procéder à son onze de la saison. La méthode est simple, il a été demandé à chaque membre de présenter son équipe dans le schéma de son choix. Pour trancher, il a d’abord fallu ressortir la tactique la plus sollicitée, le 4-3-3 en l’occurrence, puis de choisir un joueur par poste. Nous retrouvons une formation relativement proche, forcément, de celle dévoilée la semaine passée, mais avec ses petites différences tout de même.

4 Lensois et 3 Parisiens

Dans les buts, nous retrouvons Brice Samba. Le gardien a fait l’unanimité au sein de notre rédaction, récoltant tous les suffrages exprimés. Ils ne sont que trois dans ce cas là. Grâce à ses performances, son charisme, mais aussi son jeu au pied, le portier a permis à son équipe de se hisser à la 2e place de Ligue 1 et de regoûter à la Ligue des Champions, 21 ans après sa dernière participation. À 29 ans, il a également découvert la joie d’être appelé en équipe de France cette année. Une explosion tardive qui lui vaut d’être parmi les meilleurs Français à son poste.

À lire

Le nouveau gros coup de pression du Real Madrid à Kylian Mbappé

Au tour de la défense où on retrouve deux autres Lensois. Il y a d’abord Przemysław Frankowski, qui joue un cran plus haut, dans un rôle de piston avec Frank Haise. Il devance des concurrents comme Vanderson, Achraf Hakimi (élu à ce poste lors des trophées UNFP), Hamari Traoré et Jonathan Clauss. Kevin Danso a été largement plébiscité pour intégrer la charnière centrale en compagnie de Chancel Mbemba. Le Marseillais a d’ailleurs reçu 100% des votes. Medina et Todibo ont été cités à une reprise chacun. Enfin, Nuno Mendes a été désigné au poste de latéral gauche. Il s’est imposé sans aucun problème devant Ismaily ou encore Tagliafico

La suite après cette publicité

Samba, Mbemba et Mbappé font l’unanimité

Il y a encore un Lensois pour composer l’entrejeu. Il s’agit du capitaine Seko Fofana, auteur d’une nouvelle grande saison. Il aurait même pu être accompagné de son partenaire Salis Abdul Samed, qui échoue à une voix près d’intégrer notre onze. La faute au Lillois Rémy Cabella, dont le retour au premier plan a été remarqué par notre rédaction. Mais celui qui a plu à la plupart des membres de Foot Mercato, c’est Valentin Rongier. Il ne lui a manqué qu’un seul vote pour faire l’unanimité. Le capitaine de l’OM prend place dans notre équipe type en pointe basse. Il faut également noter la présence dans les bulletins de joueurs comme Kephren Thuram, André Gomes, Enzo Le Fée, Marshall Munetsi et Benjamin Bourigeaud.

On passe à l’attaque où il n’y a pas vraiment eu de suspense. Sans surprise, le dernier joueur de notre équipe à avoir reçu l’ensemble des votes se nomme Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de Ligue 1 est aligné sur le côté gauche de l’attaque, laissant le flanc droit à un certain Leo Messi. Malgré les critiques sur sa deuxième partie de saison, l’Argentin a été cité par l’ensemble de notre rédaction à l’exception de deux équipes. En pointe et grand oublié des trophées UNFP, Alexandre Lacazette pourra se consoler d’être présent dans notre XI. Il devance largement Loïs Openda ou encore Alexis Sanchez.

La suite après cette publicité

Samba – Frankowski, Mbemba, Danso, Nuno Mendes – Fofana, Rongier, Cabella – Messi, Lacazette, Mbappé