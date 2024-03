Brest-Lille : Jonathan David ne digère pas le nul

Lille cale encore. Tenu en échec par Rennes le week-end dernier, le LOSC pensait enfin repartir avec les trois points après le but de Jonathan David en seconde période. C’était sans compter sur un sursaut d’orgueil de Brest et de Martin Satriano dans le dernier quart d’heure pour accrocher le point du nul à domicile (1-1). Un résultat qui est loin de faire les affaires du Canadien, auteur de son 22e but en 37 matchs toutes compétitions confondues.

«Si l’on se contente du nul ? Bien sûr que non ! On mène 1-0 et je pense que même si on est sous pression, on contrôle bien les situations, on arrive quand même à jouer. Après, il y a ce but qui nous fait mal. On a eu des situations, on n’a pas réussi à mettre le 2-0 mais c’est décevant», a regretté le buteur des Dogues au micro de Prime Video.