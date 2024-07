FC Barcelone : la presse catalane se moque de Kylian Mbappé et du Real Madrid

Après sa cérémonie extraordinaire au Santiago-Bernabeu, Kylian Mbappé a été présenté officiellement devant les journalistes du monde entier au cours d’une conférence de presse traditionnelle. En effet, le désormais ancien joueur du Paris Saint-Germain a effectué tous les tests médicaux, avant de prendre les premières photos officielles au côté de Florentino Pérez, président du club madrilène, au moment de parapher son contrat de cinq saisons Le Bondynois est ensuite arrivé dans l’antre de Santiago Bernabéu pour une présentation devant les 80 000 socios et supporters du Real Madrid présents dans les travées du stade. Musique, chant, estrade, écran géant… La direction avait mis les petits plats dans les grands. Un moyen de sublimer ce jour historique, mais aussi d’envoyer un message à la concurrence espagnole et européenne. En Catalogne, l’arrivée de Mbappé était évidemment l’un des sujets sur toutes les bouches ces dernières heures, mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, les Blaugrana ne sont pas effrayés, ni jaloux de l’armada offensive que se créent actuellement les Merengues désormais composés de Vinicius, Rodrygo, Jude Bellingham, Endrick, Arda Güler et Kylian Mbappé.

Pendant que Kylian Mbappé faisait connaissance avec ses coéquipiers, son staff et les journalistes présents, le FC Barcelone continuait de peaufiner son projet avec notamment une visite du chantier de son stade, officialisant que le club rejouera au Spotify Camp Nou à la fin de cette année. Cela a été réitéré par la vice-présidente institutionnelle, Elena Fort, dans une interview accordée à l’Agencia Efe, et le club du Barça lui-même s’est chargé de le reconfirmer avec une image d’impact avec Joan Laporta en tête de la visite. Le président du Barça était accompagné de Hansi Flick et Deco, respectivement entraîneur et directeur sportif, ainsi que de trois stars de l’équipe qui reviennent de la célébration de la victoire de l’Euro 2024 : Lamine Yamal, Pedri et Gavi, qui ont vécu la finale et la fête malgré le fait que ce dernier n’ait pas pu jouer le tournoi en raison d’une grave blessure. Ils ont tous visité les travaux du temple culé. Un moyen de répondre au Real Madrid en montrant la convivialité et l’ambiance parfaite à l’approche de l’inter-saison, explique le journal catalan du Mundo Deportivo.

Au lendemain de cette présentation en grande pompe à Santiago Bernabéu, la presse catalane a été forcée de parler de l’actualité de son plus grand rival avec néanmoins une constante. Malgré la journée exceptionnelle et le programme doré de la première journée de Kylian Mbappé à Madrid, le FC Barcelone et les journalistes catalans se sont d’ailleurs posés la question suivante : «À partir de là, le Barça, qui est, a priori, celui qui souffrira le plus de cette équipe 'supergalactique’, doit-il vraiment avoir peur de son grand rival ?», a écrit le quotidien catalan SPORT dans un article titré «Pas peur de Mbappé», avant d’argumenter en faveur du projet sportif des Culés. En effet, les plumes du journal barcelonais commencent par expliquer que même si la direction doit encore fermer quelques dossiers pour bâtir le modèle final voulu par Hansi Flick, le Barça possède déjà tous les ingrédients pour regarder le Real Madrid dans les yeux dont notamment «l’explosion de Lamine Yamal et le développement de pépites comme Pau Cubarsí, Fermín, Gavi». L’Euro 2024 de Lamine Yamal a de quoi rassurer tous les supporters catalans et d’ailleurs, SPORT précise qu’«à l’âge de 17 ans, le chouchou de Mataró menace de prendre le trône des Mbappé, Haaland et compagnie, car il a pris tous les projecteurs en devenant une icône médiatique du tournoi en Allemagne au-dessus de la constellation d’étoiles qui y participaient», sans oublier de rappeler que Lamine Yamal «a ridiculisé Kylian Mbappé» pendant la demi-finale entre l’Espagne et la France. Mais le journal SPORT ne s’arrête pas. Les hostilités sont déjà lancées.

Avec la probable arrivée de Nico Williams, qui sort d’un Euro flamboyant, a de quoi faire saliver toute la Catalogne : «Si le Barça signe Nico Williams, le Barça aura certainement plus de projection pour l’avenir avec Lewandowski de référence ci-dessus, Gündogan, Gavi, Pedri, Fermín, Koundé, Cubarsí, Balde, Araujo, il n’y a pas de crainte généralisée de voir le Real Madrid se balader aussi bien dans les compétitions nationales qu’en Europe». Et enfin, l’auteur de cette longue analyse dans les colonnes de SPORT conclut en rappelant que le FC Barcelone a de quoi être bien plus fier et rassuré quant à leur projet sportif, en comparaison à celui du Real Madrid qui porte un certain risque financier : «La rivalité chronique Real Madrid-Barça sera une fois de plus symbolisée par les millions contre le vivier de jeunes. Parce que le club blanc, encore plus sans Nacho, sera une agglomération de footballeurs engagés à coups de gros billets. S’ils recrutent de bons jeunes, Carlo Ancelotti n’intègre jamais des joueurs de La Fabrica dans ses plans. Être un jeune Madrilène est synonyme de n’avoir aucun espoir de réussir ou même de débuter avec la première équipe. Au Barça, la colonne vertébrale et la plus grande fierté viennent des entrailles du club. De tout un processus de carrière qui commence avec les détections, suivi des responsables de la méthodologie, avec les entraîneurs des jeunes et des coordinateurs». Si le Clasico est déjà le match le plus suivi et médiatique de la planète, cette saison 2024/25 marquera le retour des heures glorieuses de ces joutes. Pas seulement pour la simple présence de Mbappé, mais pour la croissance de Lamine Yamal et l’arrivée hypothétique de Nico Williams. Plusieurs des footballeurs en vogue de la planète se réuniront au Bernabéu et au nouveau Spotify Camp Nou (27/10 à Madrid et 11/05 à Barcelone).