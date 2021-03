Le message d'adieu de Sergio Agüero à Manchester City

La suite après cette publicité

C'est la grande nouvelle de la soirée. Après 10 ans à briller avec Manchester City, Sergio Agüero va quitter le club anglais à la fin de la saison. En fin de contrat, l'Argentin ne prolongera pas. Il ne manque pas de courtisans puisque Chelsea, le Barça et le PSG ont tous un oeil sur lui. À 32 ans et malgré des derniers mois compliqués par des blessures à répétition, l'avant-centre reste une référence au poste. En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir, le Kun a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il remercie les fans et mesure le chemin parcouru depuis son arrivée chez les Citizens en 2011.

«Lorsqu'un cycle se termine, de nombreuses sensations surviennent. Un immense sentiment de satisfaction et de fierté demeure en moi pour avoir joué à Manchester City pendant dix saisons entières, inhabituel pour un joueur professionnel de nos jours. Dix saisons avec des buts importants, au cours desquelles j'ai pu devenir le meilleur réalisateur de l'histoire et tisser un lien indestructible avec tous ceux qui aiment ce club. Des gens qui resteront toujours dans mon cœur. Je devais me joindre à l'ère de la reconstruction en 2011, et avec les conseils des propriétaires et les contributions de nombreux joueurs, nous avons gagné une place parmi les plus grands du monde. La tâche de maintenir cette position privilégiée bien méritée incombera aux autres désormais. Quant à moi, je continuerai à faire de mon mieux pour le reste de la saison, gagner le plus de titres possible et apporter toujours plus de joie aux fans. Ensuite, une nouvelle étape avec de nouveaux défis débutera et je suis prêt à les affronter avec la même passion et le même professionnalisme que le haut niveau exige. »