Brest va récupérer Salah !

La Ligue des Champions arrive pour Brest, qui a hérité d’un tirage sacrément relevé (FC Barcelone, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, PSV Eindhoven, Salzbourg, Sturm Graz et Sparta Prague). Le club breton, qui a perdu de nombreux titulaires de la saison passée, doit donc se renforcer avant la clôture du mercato estival, vendredi à 23 heures. Un élément offensif est notamment ciblé, après le récent départ de Le Douaron pour Palerme.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Brest est en passe de recruter Ibrahim Salah, l’ailier marocain du Stade Rennais. Le joueur de 22 ans va être prêté avec une option d’achat. Et va donc découvrir la nouvelle formule de la Ligue des Champions et des duels contre le Barça et le Real Madrid.