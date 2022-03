Manchester United : Paul Pogba pourrait bien rejoindre un club inattendu !

La suite après cette publicité

Tic-tac, tic-tac. La fin du contrat de Paul Pogba approche, et dans un petit peu plus de trois mois, le milieu de terrain tricolore sera libre de tout contrat. D'ailleurs, la presse anglaise expliquait récemment qu'il prendrait sa décision... une fois son contrat terminé. La possibilité de rester chez les Red Devils existe, mais le Français sera agent libre quoi qu'il arrive, avant de resigner à Old Trafford, ou ailleurs.

Il faut dire que, même s'il a toujours autant de mal à enchaîner les performances de qualité de façon régulière en Premier League, il a une sacrée cote. On parle notamment d'un retour à Turin, où les Juventini l'accueilleraient à bras ouvert. Le Real Madrid et le PSG ont aussi été annoncés comme potentiels intéressés ces derniers mois.

Laporta a déjà lancé un premier assaut

Et voilà que plusieurs publications britanniques comme le Daily Star évoquent l'arrivée d'un nouveau club dans ce dossier. Il s'agit du FC Barcelone. Le club catalan, fort de son nouveau contrat avec Spotify notamment, peut se permettre de l'enrôler avec un salaire tout à fait correct. Joan Laporta aurait ainsi déjà fait part de son intérêt à Mino Raiola, agent dont il est en plus très proche.

Reste aussi à voir comment Xavi va faire jouer tout ce beau monde, puisqu'en plus d'avoir un entrejeu déjà fourni avec des joueurs comme Frenkie de Jong, Pedri ou Gavi, les Blaugranas s'apprêteraient à accueillir Franck Kessié, lui aussi libre de tout contrat. Affaire à suivre...