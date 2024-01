CAN 2023 : le Maroc, un favori qui se cache

La Coupe d’Afrique des Nations a débuté ce samedi 13 janvier à Abidjan avec la Côte d’Ivoire qui s’est offert la Guinée-Bissau (2-0). Depuis, très peu de grosses nations ont assumé leur statut. L’Égypte a arraché le nul face au Mozambique (2-2), l’Algérie a buté sur l’Angola (1-1), le Nigéria a été accroché par la Guinée Équatoriale alors que le Ghana est tombé face au Cap Vert (1-2) tout comme la Tunisie face à la Namibie (0-1). Alors forcément, le Maroc, annoncé comme le grand favori, est prévenu avant d’affronter ce mercredi la Tanzanie (18h). Les Marocains se savent attendus et savent surtout qu’ils seront l’équipe à battre lors de cette édition.

La suite après cette publicité

Sans surprise, Walid Regragui qui s’est présenté en conférence de presse ce mardi, a tenu à calmer un peu les choses et à avertir son groupe : il ne faudra pas prendre à la légère ce premier match face à la Tanzanie. «Depuis le début de la compétition, il n’y a aucun match facile. On l’a vu. On va essayer de bien commencer avec 3 points. Ça sera différent de notre dernier match (face à la Tanzanie). Il faut s’adapter aux conditions. On est préparé, on travaille depuis longtemps. Il y a toujours des surprises en CAN on l’a vu avec le Cap Vert, le Mozambique. Il faut des certitudes, de l’envie. Il n’y a aucun statut en Coupe d’Afrique. L’envie, la chaleur et les détails font la différence. Il faut avoir de l’humilité et être humble», a confié le sélectionneur marocain. S’il se méfie donc de ce premier match, il peut au moins se reposer sur ses deux semaines de travail avec son groupe.

À lire

Sénégal : Cheikhou Kouyaté quitte la sélection pour deuil familial

Le Maroc s’est isolé

Car le Maroc a connu une préparation très maîtrisée et très encadrée surtout. La sélection, qui loge à l’hôtel Sofia de San Pedro, dans un cadre de vie XXL en bord de plage, a eu deux bonnes semaines d’entraînement dans le pays hôte de cette CAN. Ce qui n’est clairement pas le cas de toutes les sélections. Ce n’était d’ailleurs pas programmé puisque le Maroc avait décidé de quitter son centre d’entraînement à Rabat pour San Pedro plus tôt que prévu. La raison ? La Gambie avait annulé son match amical et les Lions de l’Atlas ont donc pu venir avec trois jours d’avance pour organiser un nouveau match de préparation face au Sierra Leone dans l’intimité la plus totale. Dans son centre d’entraînement, le Maroc s’est préparé sans la présence des médias ni des supporters. Les buteurs ont à peine fuité dans cette rencontre face au Sierra Leone (3-1, En-Nesyri a inscrit un doublé, Sofiane Boufal a aussi marqué).

La suite après cette publicité

Pour rester dans sa bulle, la sélection marocaine a aussi pu miser sur un dispositif de sécurité XXL. Impossible d’approcher l’hôtel des joueurs à moins de 100 mètres ni même d’assister aux entraînements. Enfin, habitué à une grosse activité médiatique autour de la sélection, le Maroc a été plutôt très épargné dans cette préparation à la CAN. La FRMF a décidé de prendre en charge la délégation de journalistes marocains et ces derniers ont débarqué uniquement ce mardi matin en Côte d’Ivoire. De quoi permettre à Walid Regragui de travailler dans le calme et sans perturbation. Idéal pour lui, qui souhaitait surtout calmer l’euphorie autour de la sélection pour ne pas risquer de voir ses joueurs trop en confiance.

En interne, il a d’ailleurs expliqué que les récentes contre-performances de la sélection (défaite face à l’Afrique du Sud, match nul contre Cap-Vert) tombaient à pic pour faire redescendre sur terre son groupe. Surtout que contrairement au Mondial, le Maroc devra faire le jeu lors de cette CAN. « On sait qu’on est attendu. Tout le monde nous attend. Quand je le disais, tout le monde parlait d’arrogance mais c’est la réalité. C’est un statut à assumer, on a appris à jouer avec. Les adversaires ont une envie supplémentaire de nous battre comme nous on avait lors du Mondial face à des plus grosses équipes», expliquait-il ce mardi. Le Maroc a donc décidé de s’isoler du monde pour se préparer à un challenge très relevé. Les attentes sont énormes, le peuple attend ça depuis 1976 et les Lions de l’Atlas ne doivent plus passer à côté. Première réponse ce mercredi face à la Tanzanie.