Ligue 1 : ça se gâte sérieusement pour DAZN

La Ligue 1 et le marché français donnent de sacrés maux de tête à DAZN. Critiqué d’entrée de jeu pour avoir affiché des tarifs exorbitants pour ses abonnements (14,99€/mois avec engagement (19,99€ sans engagement) pour un seul match ou 29,99€/mois avec engagement pour huit matches (39,99€ mensuels sans engagement)), le diffuseur du championnat (en théorie jusqu’en 2029) s’était justifié le 5 septembre dernier par l’intermédiaire du PDG de DAZN France et Suisse, Brice Daumin.

« DAZN, avec une offre à 29,99 euros, même en faisant l’addition de BeIN Sports à 15 euros par mois, ce n’est pas plus cher que ce qui a existé auparavant. Tout le monde parle du prix en disant que c’est plus cher. Mais plus cher par rapport à quoi ? », avait-il déclaré, tout en se plaignant des effets très néfastes du piratage. DAZN s’est pourtant fait tacler sur ce point par le patron de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), Roch-Olivier Maistre. « Quand il y a une offre à un prix équilibré et raisonnable pour le consommateur, le piratage, j’allais dire, disparaît. En matière musicale, c’est très net. Le piratage a fondu comme neige au soleil parce que l’on peut accéder à une offre quasi universelle pour un prix raisonnable. (…) Lorsque l’on est sûr des prix exorbitants, c’est sûr que l’on alimente le piratage. »

DAZN, ça ne prend pas

Depuis, la plateforme a dû revoir ses plans. Face aux critiques persistantes et surtout au piratage croissant, DAZN avait décidé de lancer il y a quelques semaines une première offre promotionnelle en faisant passer l’abonnement à 29,99€ à 19,99€. Une offre qui vient d’être prolongée jusqu’au 31 décembre prochain. Le but, vous l’aurez compris, est d’essayer d’attirer le plus grand nombre de nouveaux abonnés. Mais aujourd’hui, L’Équipe nous apprend que ça ne mord pas à l’hameçon. Le véritable nombre d’abonnés est un secret précieusement gardé par DAZN, même si le quotidien avait avancé le nombre de 500 000 récemment. Et selon le quotidien, ce total n’augmente pas. Outre ses offres promotionnelles, DAZN comptait également beaucoup sur le Classique entre l’OM et le PSG (0-3) pour convaincre environ 90 000 personnes de s’abonner.

La réalité serait bien différente, d’autant que le journal précise que le piratage n’a pas baissé malgré les mesures prises par la LFP. Pas moins de 150 000 personnes auraient regardé ce choc via l’application Telegram. De quoi agacer les dirigeants de la plateforme. Au jeu des comparaisons, L’Équipe démontre que DAZN fait moins bien que la chaîne Téléfoot de Mediapro, qui avait atteint les 600 000 abonnés sur la même période, mais sans profiter d’une distribution sur le groupe Canal+, contrairement à DAZN. Enfin, l’ancien diffuseur, Prime Video, avait atteint la barre de 1,7 million d’abonnés au bout d’un an. DAZN, qui s’était fixé l’objectif de 1,5 million d’abonnés lors des six premiers mois, atteindrait péniblement le tiers en bientôt trois mois. De quoi agacer le propriétaire de DAZN, Len Blavatnik, qui serait agacé par ces résultats obtenus en France. De quoi renforcer l’idée d’un désengagement de la plateforme d’ici un an ? En effet, il convient de rappeler que DAZN et la LFP peuvent, chacun de leur côté, dénoncer le contrat si le seuil des 1,5 million d’abonnés n’est pas atteint le 1er décembre 2025…

