Sassuolo : De Zerbi hausse le ton avec Boga

Défait par la SPAL hier en Coupe d’Italie 2 buts à 0, Sassuolo traverse en ce moment une période plus compliquée. Outre ce match de Coupe, les hommes de Roberto De Zerbi restent sur 3 défaites en 5 rencontres de championnat (face à Milan, l’Atalanta et la Juventus mais tout de même). Après la rencontre de jeudi, le technicien italien des Neroverdi a abordé le mercato de son équipe, et notamment le cas Jérémie Boga qui fait tant parler. «Si Boga manque de volonté, alors je le laisse partir, précisément parce que je l'aime. Je pense qu'il n'est pas très inspiré en ce moment, mais j'espère qu'il n'est que fatigué. Il se peut qu'il soit un peu secoué par le marché, mais si c'est le cas, il doit revenir sur terre. »

Un message fort adressé à son international ivoirien, né à Marseille. Le joueur formé à Chelsea attise les convoitises depuis plusieurs mois mais devrait prochainement prolonger son contrat avec le club italien selon nos informations.