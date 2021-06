Gennaro Gattuso sur le point de rebondir à Tottenham !

Gennaro Gattuso est décidément l'homme du jour. Ce matin, la Fiorentina a annoncé son départ, vingt-deux jours seulement après son arrivée. « L’ACF Fiorentina et Monsieur Rino Gattuso, d'un commun accord, ont décidé de ne pas donner suite aux accords précédents et donc de ne pas entamer la prochaine saison ensemble. Le Club s'est immédiatement mis au travail pour identifier un entraîneur qui guidera l’équipe de la Viola vers les résultats que méritent la Fiorentina et la Ville de Florence.»

Mais l'ancien coach du Napoli devrait vite rebondir. D'après les informations du média anglais The Athletic, Gattuso va devenir le nouveau coach de Tottenham. Après avoir échoué avec Paulo Fonseca, les Spurs se seraient finalement rabattus sur l'ancien milieu de terrain italien. Un incroyable rebond pour Gennaro Gattuso si cela se concrétise.