Strasbourg - Clermont : les compositions sont là

La 7e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche et offre un duel entre Strasbourg et Clermont. A domicile, les Alsaciens s'articulent en 4-4-2 losange avec Matz Sels dans les cages derrière Colin Dagba, Ismaël Doukouré, Alexander Djiku et Maxime Le Marchand. Positionné en sentinelle, Jean-Eudes Aholou est épaulé par Habib Diarra, Jean-Ricner Bellegarde et Adrien Thomasson dans l'entrejeu tandis que Habib Diallo et Ludovic Ajorque sont associés en attaque.

De son côté le club auvergnat s'articule en 4-2-3-1 avec Mory Diaw comme dernier rempart. Devant lui, Alidu Seidu, Mateusz Wieteska, Maximiliano Caufriez et Neto Borges forment la charnière. Yohann Magnin et Johann Gastien composent le double pivot tandis que Jodel Dossou Muhammed Cham et Jérémie Bela soutiennent Komnen Andrić en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Strasbourg : Sels - Dagba, Doukouré, Djiku, Le Marchand - Aholou, Diarra, Bellegarde, Thomasson - Diallo, Ajorque

Clermont : Diaw - Seidu, Wieteska, Caufriez, Borges - Magnin, Gastien - Dossou, Cham, Bela - Andric