PL : Manchester City renverse Everton

Des retrouvailles sous pression. Un peu moins de deux semaines après son dernier match en Premier League, un nul contre Palace, Manchester City faisait son retour sur les pelouses anglaises. Tout juste sacrés champions du monde des clubs en Arabie saoudite, les hommes de Pep Guardiola se rendaient à Everton avec le besoin de corriger la mauvaise et inhabituelle série du moment (1 victoire sur les 6 dernières rencontres de championnat), surtout qu’avec leurs deux matchs en moins, ils accusaient déjà 8 points de retard sur Liverpool au coup d’envoi. Toujours sans Haaland ni De Bruyne, les Cityzens avaient bien compris l’urgence de la situation et commençaient fort cette soirée. Il fallait un Pickford vigilant devant Alvarez (4e), puis cette double occasion de Nunes et Alvarez (14e), et enfin Grealish (24e) pour maintenir les Toffees à flots.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Man City 37 18 22 11 4 3 43 21 17 Everton 16 19 -1 8 2 9 24 25

Pas assez réaliste dans les deux surfaces, City se faisait punir sur la première et seule occasion des locaux, un pressing payant sur Rodri qui permettait à Harrison d’ouvrir le score (1-0, 27e). L’ancien de Leeds frôlait même le doublé (33e), alors que Stones se blessait à la cheville avant la pause (43e), remplacé par Gvardiol. La soirée commençait à prendre des allures de nouveaux cauchemars mais la pause a fait du bien et le destin de cette rencontre a changé en quelques minutes. D’une frappe limpide (1-1, 53e), Phil Foden égalisait, puis Alvarez donnait l’avantage aux siens sur penalty (1-2, 64e). Le champion en titre gagnait en fluidité et s’offrait même un succès plus large suite à un mauvais dégagement de Pickford bonifié par un joli but de Bernardo Silva (1-3, 86e). Brillant ce soir, Foden aurait pu donner une victoire encore plus large si son tir n’avait pas fini sur le poteau (90e+1) mais l’important est ailleurs. Manchester City s’impose 3-1 sur la pelouse d’Everton et revient à 5 points de Liverpool en prenant cette 4e place.